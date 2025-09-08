Top News Fußball
DFB-Team - Nick Woltemade ausgepfiffen - Teamkollegen zeigen kein Verständnis: "Pfiffe sind nie gut"
- Aktualisiert: 08.09.2025
- 08:54 Uhr
- SID
Nach seinem 90 Millionen Euro-Transfer vom VfB Stuttgart zu Newcastle United sind die Erwartungen an Nick Woltemade weiter gestiegen. In seinen beiden vergangenen Länderspieleinsätzen konnte er jedoch keine Akzente setzen und wurde nach dem Spiel gegen Nordirland von den Fans ausgepfiffen. Bei seinen Teamkollegen stoßen die Pfiffe auf Unverständnis.
Pascal Groß und Nadiem Amiri haben die Pfiffe der Kölner Fans gegen Nick Woltemade mit Unverständnis zur Kenntnis genommen und sich hinter den glücklosen Stürmer gestellt.
"Ich halte nichts davon. Er ist ein junger Spieler, der gerade eine schwierige Phase durchgemacht hat. Mit vielen Wechselthemen, hin und her", sagte Torschütze Amiri nach dem holprigen 3:1 (1:1) des DFB-Teams in der WM-Qualifikation gegen Nordirland.
Woltemade, der in der 61. Minute ausgewechselt worden war und dabei Pfiffe ertragen musste, sei "nach England geflogen und jetzt wieder hierhin. Es ist nicht einfach", sagte Amiri.
"Man muss sich in seine Lage versetzen, das machen nicht viele. Ich finde es schade - aber so ist der Fußball."
Groß betonte, die Pfiffe nicht wahrgenommen zu haben.
Pascal Groß: "Da sollten wir alle hinter stehen."
Aber so etwas fände er generell "nie gut", betonte der Dortmunder: "Weil er einer von uns ist, ein Spieler, der alles gibt, die deutschen Farben vertritt. Da sollten wir alle hinter stehen."
Das Wichtigste in Kürze
WM-Qualifikation: Stimmen zum DFB-Sieg gegen Nordirland - Julian Nagelsmann: "Haben noch viele Schritte zu gehen"
FC Bayern - Uli Hoeneß mit im Doppelpass: Die wichtigsten Aussagen des FCB-Ehrenpräsidenten zum Nachlesen
Bundesliga-Transfergerüchte: Verlässt Salih Özcan den BVB noch in Richtung Türkei?
Woltemade hatte in seinem vierten Länderspiel zunächst wie das gesamte Team einen guten Start erwischt und das 1:0 durch Serge Gnabry (7.) aufgelegt.
In der Folge gelang ihm jedoch kaum noch etwas, nach einer Stunde nahm Bundestrainer Julian Nagelsmann den Stürmer, der für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United gewechselt war, vom Platz.
Auch interessant: DFB-Team schlägt Nordirland: Noch ein weiter Weg bis zur WM - Kommentar