Nach seinem 90 Millionen Euro-Transfer vom VfB Stuttgart zu Newcastle United sind die Erwartungen an Nick Woltemade weiter gestiegen. In seinen beiden vergangenen Länderspieleinsätzen konnte er jedoch keine Akzente setzen und wurde nach dem Spiel gegen Nordirland von den Fans ausgepfiffen. Bei seinen Teamkollegen stoßen die Pfiffe auf Unverständnis.

Pascal Groß und Nadiem Amiri haben die Pfiffe der Kölner Fans gegen Nick Woltemade mit Unverständnis zur Kenntnis genommen und sich hinter den glücklosen Stürmer gestellt.

"Ich halte nichts davon. Er ist ein junger Spieler, der gerade eine schwierige Phase durchgemacht hat. Mit vielen Wechselthemen, hin und her", sagte Torschütze Amiri nach dem holprigen 3:1 (1:1) des DFB-Teams in der WM-Qualifikation gegen Nordirland.

Woltemade, der in der 61. Minute ausgewechselt worden war und dabei Pfiffe ertragen musste, sei "nach England geflogen und jetzt wieder hierhin. Es ist nicht einfach", sagte Amiri.

"Man muss sich in seine Lage versetzen, das machen nicht viele. Ich finde es schade - aber so ist der Fußball."

Groß betonte, die Pfiffe nicht wahrgenommen zu haben.