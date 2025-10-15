David Raum macht üble Hassnachrichten auf Social Media öffentlich und weist den Absender mit einer lässigen Reaktion in die Schranken. Julian Nagelsmann schwärmt hingegen vom RB-Profi. David Raum zählt eigentlich zu den Gewinnern der letzten beiden Länderspielen. Der Leipziger erzielte gegen Luxemburg einen sehenswerten Freistoßtreffer und überzeugte auch in Nordirland mit einer sehr leidenschaftlichen Spielweise. Raum hat für Deutschland regelrecht seine Knochen hingehalten. Alleine die Tatsache, dass Raum für RB Leipzig kickt, reichte aber offenbar einem gewissen Social-Media-User, um dem 27-Jährigen unschöne Hass-Nachrichten zu schicken.

"Sch* Red-Bull-Leipzig-Spieler haben in der Nationalmannschaft nix zu suchen", schrieb der User mit dem Namen "NuR DiE AfD" und setzte später noch einen drauf. In den weiteren Nachrichten wurde Raum unter anderem mehrmals mit einer homophoben Beleidigung provoziert.

David Raum kontert: "Gute Besserung" Raum machte die Hass-Nachrichten per Screenshot öffentlich und konterte dem Absender cool mit einem "Gute Besserung" und einem Facepalm-Emoji. Menschenverachtende Angriffe im Netz wie diese gab es bereits in der Vergangenheit. Im April 2023 erstattete DFB- und Leipzig-Kollege Benjamin Henrichs sogar Anzeige, nachdem er und seine Familie übel beleidigt worden sind. Für Raum bleibt in dieser unschönen Angelegenheit nur der Trost, dass er mit seinen Auftritten viele deutsche Fans und Julian Nagelsmann von sich überzeugen konnte.

