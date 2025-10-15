Deutsche Nationalmannschaft
DFB-Team: David Raum macht widerliche Hass-Nachrichten öffentlich - Lob von Julian Nagelsmann
- Veröffentlicht: 15.10.2025
- 10:39 Uhr
- Dominik Hager
David Raum macht üble Hassnachrichten auf Social Media öffentlich und weist den Absender mit einer lässigen Reaktion in die Schranken. Julian Nagelsmann schwärmt hingegen vom RB-Profi.
David Raum zählt eigentlich zu den Gewinnern der letzten beiden Länderspielen. Der Leipziger erzielte gegen Luxemburg einen sehenswerten Freistoßtreffer und überzeugte auch in Nordirland mit einer sehr leidenschaftlichen Spielweise. Raum hat für Deutschland regelrecht seine Knochen hingehalten.
Alleine die Tatsache, dass Raum für RB Leipzig kickt, reichte aber offenbar einem gewissen Social-Media-User, um dem 27-Jährigen unschöne Hass-Nachrichten zu schicken.
Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn
"Sch* Red-Bull-Leipzig-Spieler haben in der Nationalmannschaft nix zu suchen", schrieb der User mit dem Namen "NuR DiE AfD" und setzte später noch einen drauf. In den weiteren Nachrichten wurde Raum unter anderem mehrmals mit einer homophoben Beleidigung provoziert.
David Raum kontert: "Gute Besserung"
Raum machte die Hass-Nachrichten per Screenshot öffentlich und konterte dem Absender cool mit einem "Gute Besserung" und einem Facepalm-Emoji.
Menschenverachtende Angriffe im Netz wie diese gab es bereits in der Vergangenheit. Im April 2023 erstattete DFB- und Leipzig-Kollege Benjamin Henrichs sogar Anzeige, nachdem er und seine Familie übel beleidigt worden sind.
Für Raum bleibt in dieser unschönen Angelegenheit nur der Trost, dass er mit seinen Auftritten viele deutsche Fans und Julian Nagelsmann von sich überzeugen konnte.
Externer Inhalt
DFB-Team - Fans fassungslos: "Aufgescheuchter Hühnerhaufen"
Raum erhält Lob von Julian Nagelsmann: "Emotionaler Leader"
"Er ist ein emotionaler Leader, das ist gerade gefragt für uns. Wir brauchen ihn, er lässt immer das Herz auf dem Platz", lobte der Bundestrainer seinen Schützling nach dem Duell gegen Nordirland (1:0).
Warme Worte erhielt er auch von einigen Fans. "David hatte gestern den Spaß seines Lebens auf dem Platz! Danke für deinen Einsatz im Deutschland-Trikot" und "Der Mann der die "Tugenden" zurück auf den Platz gebracht hat! Soooo stolz auf dich Junge", kommentierten User auf Instagram.
- FC Bayern: Jerome Boateng bestätigt Einigung mit Vincent Kompany wegen Hospitanz
- WM-Qualifikation: Stimmen zum DFB-Sieg in Nordirland - Joshua Kimmich: "Es war ein einziger Kampf"
Raum hat inzwischen 32 Länderspiele für Deutschland auf dem Konto und ist bei RB Leipzig zum Kapitän aufgestiegen. Im Kampf um den Stammplatz hinten links hat er in Hinblick auf die WM 2026 aktuell die Nase vor Nathaniel Brown und Maximilian Mittelstädt - ob es RB-Leipzig- und Menschen-Hassen im Netz gefällt oder nicht.