Anzeige
Deutsche Nationalmannschaft

DFB-Team: David Raum macht widerliche Hass-Nachrichten öffentlich - Lob von Julian Nagelsmann

  • Veröffentlicht: 15.10.2025
  • 10:39 Uhr
  • Dominik Hager

David Raum macht üble Hassnachrichten auf Social Media öffentlich und weist den Absender mit einer lässigen Reaktion in die Schranken. Julian Nagelsmann schwärmt hingegen vom RB-Profi.

David Raum zählt eigentlich zu den Gewinnern der letzten beiden Länderspielen. Der Leipziger erzielte gegen Luxemburg einen sehenswerten Freistoßtreffer und überzeugte auch in Nordirland mit einer sehr leidenschaftlichen Spielweise. Raum hat für Deutschland regelrecht seine Knochen hingehalten.

Alleine die Tatsache, dass Raum für RB Leipzig kickt, reichte aber offenbar einem gewissen Social-Media-User, um dem 27-Jährigen unschöne Hass-Nachrichten zu schicken.

Anzeige
Anzeige

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

Anzeige

"Sch* Red-Bull-Leipzig-Spieler haben in der Nationalmannschaft nix zu suchen", schrieb der User mit dem Namen "NuR DiE AfD" und setzte später noch einen drauf. In den weiteren Nachrichten wurde Raum unter anderem mehrmals mit einer homophoben Beleidigung provoziert.

Anzeige

David Raum kontert: "Gute Besserung"

Raum machte die Hass-Nachrichten per Screenshot öffentlich und konterte dem Absender cool mit einem "Gute Besserung" und einem Facepalm-Emoji.

Menschenverachtende Angriffe im Netz wie diese gab es bereits in der Vergangenheit. Im April 2023 erstattete DFB- und Leipzig-Kollege Benjamin Henrichs sogar Anzeige, nachdem er und seine Familie übel beleidigt worden sind.

Für Raum bleibt in dieser unschönen Angelegenheit nur der Trost, dass er mit seinen Auftritten viele deutsche Fans und Julian Nagelsmann von sich überzeugen konnte.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DFB-Team - Fans fassungslos: "Aufgescheuchter Hühnerhaufen"

Raum erhält Lob von Julian Nagelsmann: "Emotionaler Leader"

"Er ist ein emotionaler Leader, das ist gerade gefragt für uns. Wir brauchen ihn, er lässt immer das Herz auf dem Platz", lobte der Bundestrainer seinen Schützling nach dem Duell gegen Nordirland (1:0).

Warme Worte erhielt er auch von einigen Fans. "David hatte gestern den Spaß seines Lebens auf dem Platz! Danke für deinen Einsatz im Deutschland-Trikot" und "Der Mann der die "Tugenden" zurück auf den Platz gebracht hat! Soooo stolz auf dich Junge", kommentierten User auf Instagram.

Raum hat inzwischen 32 Länderspiele für Deutschland auf dem Konto und ist bei RB Leipzig zum Kapitän aufgestiegen. Im Kampf um den Stammplatz hinten links  hat er in Hinblick auf die WM 2026 aktuell die Nase vor Nathaniel Brown und Maximilian Mittelstädt - ob es RB-Leipzig- und Menschen-Hassen im Netz gefällt oder nicht.

Mehr News und Videos
SCHLOTTERBECK Nico Team Deutschland WM Qualifikation Spiel Deutschland - Luxemburg 4 : 0 am 10.10. 2025 in Sinsheim DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-V...
News

Schlotterback ist Deutschlands Stabilisator - Keine Zukunft beim BVB?

  • 14.10.2025
  • 12:30 Uhr
2234012653
News

Nordirland-Duell: Mit dieser Achse plant Nagelsmann

  • 12.10.2025
  • 22:15 Uhr
Kimmich Löw
News

Löw: System wichtiger als Kimmichs Position

  • 12.10.2025
  • 18:48 Uhr
imago images 1046963214
News

Jogi Löw "sicher": Nagelsmann denkt über Neuer nach

  • 12.10.2025
  • 11:29 Uhr
2234185445
News

Duo bleibt zu Hause: Nagelsmann trifft Kaderentscheidung

  • 12.10.2025
  • 11:08 Uhr
Luxembourg v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierExklusiv
News

Fußball in Luxemburg: "Feld von Campingplatz umgeben"

  • 10.10.2025
  • 17:01 Uhr
2230680423
News

Bei der WM dabei: Müller kündigt "große Neuigkeiten" an

  • 10.10.2025
  • 16:12 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Schlotterbeck zurück – Nagelsmann muss improvisieren

  • 09.10.2025
  • 18:32 Uhr
240629 Goalkeeper Manuel Neuer and Head coach Julian Nagelsmann of Germany after the UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024 Football Championship round of 16 match between Germany and Den...
News

DFB-Comeback? Neuer stellt offenbar klare Bedingung

  • 09.10.2025
  • 10:17 Uhr
Zurück auf dem Trainingsplatz: Oliver Baumann
News

Vor WM-Quali: Wichtige Stütze zurück im Training

  • 08.10.2025
  • 11:57 Uhr