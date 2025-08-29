Anzeige
WM 2026

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Informationen im Überblick

  • Veröffentlicht: 29.08.2025
  • 15:12 Uhr
  • ran.de

Inhalt

Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wirft ihre Schatten voraus. Erstmals werden 48 Teams mit dabei sein. ran wirft einen Blick auf die Qualifikation für das Großereignis.

210 Nationen kämpfen weltweit um die 48 Startplätze bei der FIFA WM 2026, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden wird.

Während die Gastgeber-Nationen allesamt für das Turnier gesetzt sind, müssen die anderen Nationen den beschwerlichen Weg durch die Qualifikation gehen, um eines der verbliebenen 45 Tickets zu erlangen.

WM-Qualifikation: So viele Startplätze haben die kontinentalen Verbände

Die kontinentalen Verbände UEFA (Europa), CAF (Afrika), AFC (Asien und Australien), CONMEBOL (Südamerika), CONCAF (Nord- und Mitteleuropa und Karibik) und OFC (Ozeanien) haben jeweils eine festgeschriebene Anzahl an Startplätze für die WM-Endrunde.

  • UEFA: 16
  • CAF: 9/10
  • AFC: 8/9
  • CONMEBOL: 6/7
  • CONCAF: 3-5
  • OFC: 1/2

Nach Abschluss der Qualifikation in den kontinentalen Verbänden werden zwei weitere Teilnehmer in einem interkontinentalen Play-off-Turnier bestimmt. Europäische Nationen werden hier nicht dabei sein, aus den anderen Verbänden mischen jedoch jeweils eine Mannschaft (bzw. aus CONCAF sogar zwei Teams) mit.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
WM-Qualifikation: Diese Nationen sind bereits für die Endrunde qualifiziert

Während in Europa die Qualifikation für manche Nationen erst im September 2025 beginnt, sind andere Kontinente schon deutlich weiter. Wir werfen einen Blick auf die bereits qualifizierten Teams.

  • USA
  • Mexiko
  • Kanada
  • Japan
  • Südkorea
  • Iran
  • Usbekistan
  • Jordanien
  • Australien
  • Neuseeland
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Ecuador

WM-Qualifikation: Die Partien der Deutschen Nationalmannschaft im Überblick

Die Deutsche Nationalmannschaft bekommt es in der Gruppe A mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg zu tun. Das erste Spiel findet am 4. September gegen die Slowakei (live auf Joyn) statt. Wir werfen einen Blick auf den Fahrplan zur WM.

  • 04. September 2025: Slowakei - Deutschland (20:45 Uhr)
  • 07. September 2025: Deutschland - Nordirland (20:45 Uhr)
  • 10. Oktober 2025: Deutschland - Luxemburg (20:45 Uhr)
  • 13. Oktober 2025: Nordirland - Deutschland (20:45 Uhr)
  • 14. November 2025: Luxemburg - Deutschland (20:45 Uhr)
  • 17. November 2025: Deutschland - Slowakei (20:45 Uhr)
WM-Qualifikation in Europa: Alle Gruppen im Überblick

Die 16 europäischen Tickets werden in jeweils sechs Vierer- und sechs Fünfergruppen bestimmt. Die jeweils Erstplatzierten erhalten direkt ein WM-Ticket.

Die vier verbliebenen Tickets werden in einem Playoff-Turnier ausgetragen. Diesem gehören die zwölf Gruppen-Zweiten sowie die vier am besten platzierten Gruppensieger der UEFA Nations League 2024/25, die sich nicht bereits als Gruppenerster- oder zweiter qualifiziert haben, an.

  • Gruppe A: Deutschland, Luxemburg, Nordirland, Slowakei
  • Gruppe B: Schweden, Schweiz, Slowenien, Kosovo
  • Gruppe C: Dänemark, Griechenland, Belarus, Schottland
  • Gruppe D: Frankreich, Ukraine, Aserbaidschan, Island
  • Gruppe E: Spanien, Türkei, Georgien, Bulgarien
  • Gruppe F: Armenien, Ungarn, Irland, Portugal
  • Gruppe G: Niederlande, Polen, Finnland, Litauen, Malta
  • Gruppe H: Bosnien und Herzegovina, Österreich, Rumänien, Zypern, San Marino
  • Gruppe I: Norwegen, Israel, Italien, Estland, Moldawien
  • Gruppe J: Belgien, Nordmazedonien, Wales, Liechtenstein, Kanada
  • Gruppe K: England, Serbien, Albanien, Lettland, Andorra
  • Gruppe L: Tschechien, Kroatien, Montenegro, Färöer, Gibraltar

Die nächsten Spiele in der UEFA-Qualifikationsrunde für die WM 2026:

  • 4. September
    Kasachstan - Wales
    Litauen - Malta
    Georgien - Türkei
    Niederlande - Polen
    Liechtenstein - Belgien
    Bulgarien - Spanien
    Slowakei - Deutschland
    Luxemburg - Nordirland
  • 5. September
    Montenegro - Tschechien
    Färöer - Kroatien
    Italien - Estland
    Moldawien - Israel
    Ukraine - Frankreich
    Island - Aserbaidschan
    Dänemark - Schottland
    Griechenland - Belarus
    Schweiz - Kosovo
    Slowenien - Schweden
  • 6. September
    Armenien - Portugal
    San Marino - Bosnien Herzegovina
    Österreich - Zypern
    Irland - Ungarn
    Lettland - Serbien
    England - Andorra

Die Qualifikation erstreckt sich vom 21. März bis zum 18. November 2025. Die Playoffs werden am 26. und 31. März ausgespielt.

WM-Qualifikation: Wer zeigt die europäischen Quali-Spiele?

Die Partien der DFB-Elf werden entweder von der ARD, dem ZDF oder RTL im Free-TV übertragen. Außerdem werden die von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragenen Spiele in den Mediatheken der ZDF und ARD sowie auf Joyn gezeigt.

Die von RTL gezeigten Deutschland-Matches können nur kostenpflichtig auf RTL+ gestreamt werden.

Der kostenlosen Streaming-Dienst DAZN wird die internationalen Partien der Qualifikation live zeigen. Lediglich die Rechte an den Deutschland-Spielen hat DAZN nicht.

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Südamerika

In Südamerika kämpfen zehn Nationen um sechs direkte Plätze und einen Playoff-Rang. Alle Teams haben 16 von 18 Partien absolviert, weshalb nur noch zwei Spieltage ausstehen.

  • 17. Spieltag (5. September):
    Uruguay - Peru, Kolumbien - Bolivien, Paraguay - Ecuador, Argentinier - Venezuela, Brasilien - Chile
  • 18: Spieltag (10. September):
    Ecuador - Argentinien, Venezuela - Kolumbien, Chile - Uruguay, Bolivien - Brasilien, Peru - Paraguay

Argentinien, Ecuador und Brasilien sind bereits qualifiziert, während Chile sicher raus ist.

Uruguay (24 Punkte), Paraguay (24), Kolumbien (22), Venezuela (18), Bolivien (17) und Peru (12) kämpfen um drei direkte Tickets und einen Quali-Platz.

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Asien

Mit Japan, Südkorea, Australien, Usbekistan, Iran und Jordanien sind sechs der neun sicheren Tickets schon vergeben.

Sechs weitere Teams kämpfen noch um ein Ticket. Diese treten im Oktober in zwei Dreier-Gruppen an. Der Gruppensieger erhält einen Startplatz, die beiden Gruppen-Zweiten duellieren sich um die Teilnahme am Playoff-Turnier.

  • Gruppe A: Katar, VAE, Oman
  • Gruppe B: Saudi-Arabien, Irak, Indonesien
Das Wichtigste in Kürze

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Afrika

Die afrikanischen Nationen kämpfen in neun Sechsergruppen um die WM-Tickets. Die Gruppenersten erhalten das direkte Ticket zur WM. Die vier besten Gruppen-Zweiten spielen im Anschluss an die Gruppenphase noch einen interkontinentalen Playoff-Platz aus.

  • Gruppe A: Ägypten, Burkina Faso, Sierra Leone, Äthiopien, Guinea-Bissau, Dschibuti
  • Gruppe B: Demokratische Republik Kongo, Senegal, Sudan, Togo, Südsudan, Mauretanien
  • Gruppe C: Südafrika, Ruanda, Benin, Nigeria, Lesotho, Simbabwe
  • Gruppe D: Kap Verde, Kamerun, Libyen, Angola, Mauritius, Eswatini
  • Gruppe E: Marokko, Tansania, Sambia, Niger, Republik Kongo
  • Gruppe F: Elfenbeinküste, Gabun, Burundi, Kenia, Gambia, Seychellen
  • Gruppe G: Algerien, Mosambik, Botswana, Uganda, Guinea, Somalia
  • Gruppe H: Tunesien, Namibia, Liberia, Äquatorialguinea, Malawi, São Tomé und Principe
  • Gruppe I: Ghana, Komoren, Madagaskar, Mali, Zentralafrikanische Republik, Tschad

Nach sechs von zehn Spieltagen führen Südafrika, Kap Verde, Marokko, die Elfenbeinküste, Algerien, Tunesien, Ghana und die Demokratische Republik Kongo ihre Gruppen an.

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Nord- und Mittelamerika und der Karibik

Mit den USA, Kanada und Mexiko sind die drei Gastgeber schon qualifiziert. Zwölf weitere Nationen haben sich in den ersten beiden Qualifikationsrunden für Runde drei qualifiziert, die nun in drei Vierergruppen aufeinandertreffen.

  • Gruppe A: Panama, El Salvador, Guatemala, Suriname
  • Gruppe B: Jamaika, Curacao, Trinidad und Tobago, Bermuda
  • Costa Rica, Honduras, Haiti, Nicaragua

Die drei Gruppensieger sichern sich ein fixes WM-Ticket, die beiden besten Gruppen-Zweiten dürfen in die interkontinentale Qualifikation.

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Ozeanien

Neuseeland hat sich das einzige fixe Ticket gesichert. In den interkontinentalen Playoffs ist Neukaledonien mit dabei

