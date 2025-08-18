Anzeige
DFB-Pokal

DFB-Pokal: FC Bayern zittert sich in die 2. Runde - wann folgt die Auslosung?

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 15:42 Uhr

Der DFB-Pokal ist in vollem Gange. ran zeigt die wichtigsten Infos zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal der Saison 2025/26.

Die 1. Runde im DFB-Pokal ist zwar noch nicht vorbei, doch die Auslosung für die 2. Runde des Wettbewerbs rückt näher.

Insgesamt werden 32 Mannschaften dabei sein. Wie gewohnt wird es zwei Lostöpfe geben. Lostopf eins wird die Teams aus der Bundesliga und 2. Liga beinhalten. Der zweite Lostopf besteht aus den restlichen Teams.

Anzeige
Anzeige
DFB-Pokal-Auslosung

DFB-Pokal: Auslosung zur 2. Runde im Livestream auf Joyn!

Die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal gibt's im Livestream auf Joyn.

Anzeige

Die Klubs aus dem "Amatuertopf" haben dabei erneut Heimrecht. Ist der Topf leer, kann es auch Duelle zwischen Teams aus dem "Profitopf" geben.

ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung im DFB-Pokal.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DFB-Pokal 2025/26: Wann ist die Auslosung der 2. Runde?

Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am Sonntag, 31. August 2025, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die Auslosung beginnt um 19:00 Uhr. Als Losfee fungiert Ex-Schiedsrichter Dr. Felix Brych.

Die Auslosung findet erst Ende August statt, da die Supercup-Teilnahmer VfB Stuttgart (26. August bei Eintracht Braunschweig) und FC Bayern (27. August bei Wehen Wiesbaden) erst in der kommenden Woche ihre Erstrundenpartien austragen.

DFB-Pokal 2025/26: Wird die Auslosung der 2. Runde im Free-TV übertragen?

Ja, die Ziehung wird im Free-TV in der ARD übertragen.

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26: Wird die Auslosung der 2. Runde im Livestream übertragen?

Ja. Einen Livestream zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal wird es auf Joyn geben.

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26: Welche Teams sind in der 2. Runde mit dabei?

Insgesamt konnten sich 32 Teams für die 2. Runde des DFB-Pokals der Saison 2025/26 qualifizieren. Bei der Auslosung am 31. August wird es zwei Lostöpfe geben.

Die Lostöpfe der 2. Runde im DFB-Pokal:

Profitopf

  • RB Leipzig
  • Bayer 04 Leverkusen
  • Hamburger SV
  • SC Freiburg
  • VfL Wolfsburg
  • Eintracht Frankfurt
  • Borussia Mönchengladbach
  • FC St. Pauli
  • 1. FC Köln
  • FC Augsburg
  • 1. FC Heidenheim
  • TSG Hoffenheim
  • 1. FC Magdeburg
  • FC Schalke 04
  • 1. FC Union Berlin
  • Arminia Bielefeld
  • VfL Bochum
  • Darmstadt 98
  • SC Paderborn
  • 1. FC Kaiserslautern
  • SV Elversberg
  • Karlsruher SC
  • Holstein Kiel
  • SpVgg Greuther Fürth
  • FSV Mainz 05
  • Fortuna Düsseldorf
  • Hertha BSC
  • Borussia Dortmund
  • VfB Stuttgart
  • FC Bayern München

Amateurtopf

  • Energie Cottbus
  • FV Illertissen
Anzeige

DFB-Pokal 2025/26: Wann werden die Spiele der 2. Runde ausgetragen?

Die Spiele der 2. Runde im DFB-Pokal werden am 28. und 29. Oktober 2025 ausgetragen.

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26: Wann finden die weiteren Runden statt?

  • Achtelfinale: 2. und 3. Dezember 2025
  • Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026
  • Halbfinale: 21. und 22. April 2026
  • Finale: 23. Mai 2026
Mehr News und Videos
Tuchel sorgte bei der Kaderauswahl für Diskussion
News

Tuchel verzichtet auf Alexander-Arnold

  • 29.08.2025
  • 17:05 Uhr
Fábio Silva (l.) im Duell mit Kylian Mbappé
News

BVB holt auch Stürmer Silva aus Wolverhampton

  • 29.08.2025
  • 16:56 Uhr
Florian Grillitsch verlässt die TSG
News

Abschied aus Hoffenheim: Grillitsch wechselt nach Braga

  • 29.08.2025
  • 16:21 Uhr
17.05.2025, xpfrx, Fussball 3.Liga, 1.FC Saarbruecken - Borussia Dortmund U23 v.l. Kai Brünker (Saarbrücken) bejubelt das 1-1 (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES...
News

Saarbrücken vs. Aue im Free-TV und kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 29.08.2025
  • 16:18 Uhr
VfL Wolfsburg v FC Bayern München - Google Pixel Frauen Bundesliga
News

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg live: Der Supercup im Free-TV, Stream und im Ticker

  • 29.08.2025
  • 15:55 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

Fußball live im TV und Livestream: So viel muss man für die Abos in der Spielzeit 2025/26 zahlen

  • 29.08.2025
  • 15:49 Uhr
Champions-League-Auslosung: Auf wen könnten die deutschen Teams in der Gruppenphase treffen?
News

CL-Auslosung: Hammer-Gegner für deutsches Quartett

  • 29.08.2025
  • 15:49 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal 2025/26 live: Spiele, Termine, Klubs, Übertragung im TV und im Joyn-Livestream

  • 29.08.2025
  • 15:48 Uhr
Feyenoord v Fenerbahce - UEFA Champions League Third Qualifying Round First Leg
News

Champions League 2025/2026 live: Playoffs - Spielplan, Klubs, Ticker und Ergebnisse

  • 29.08.2025
  • 15:47 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Veränderungen des FIFA-Nachfolgers

  • 29.08.2025
  • 15:46 Uhr