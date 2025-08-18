Anzeige

Die Klubs aus dem "Amatuertopf" haben dabei erneut Heimrecht. Ist der Topf leer, kann es auch Duelle zwischen Teams aus dem "Profitopf" geben. ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung im DFB-Pokal.

DFB-Pokal 2025/26: Wann ist die Auslosung der 2. Runde? Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am Sonntag, 31. August 2025, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die Auslosung beginnt um 19:00 Uhr. Als Losfee fungiert Ex-Schiedsrichter Dr. Felix Brych. Die Auslosung findet erst Ende August statt, da die Supercup-Teilnahmer VfB Stuttgart (26. August bei Eintracht Braunschweig) und FC Bayern (27. August bei Wehen Wiesbaden) erst in der kommenden Woche ihre Erstrundenpartien austragen.

DFB-Pokal 2025/26: Wird die Auslosung der 2. Runde im Free-TV übertragen? Ja, die Ziehung wird im Free-TV in der ARD übertragen.

DFB-Pokal 2025/26: Wird die Auslosung der 2. Runde im Livestream übertragen? Ja. Einen Livestream zur Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal wird es auf Joyn geben.

DFB-Pokal 2025/26: Welche Teams sind in der 2. Runde mit dabei? Insgesamt konnten sich 32 Teams für die 2. Runde des DFB-Pokals der Saison 2025/26 qualifizieren. Bei der Auslosung am 31. August wird es zwei Lostöpfe geben. Die Lostöpfe der 2. Runde im DFB-Pokal: Profitopf RB Leipzig

Bayer 04 Leverkusen

Hamburger SV

SC Freiburg

VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach

FC St. Pauli

1. FC Köln

FC Augsburg

1. FC Heidenheim

TSG Hoffenheim

1. FC Magdeburg

FC Schalke 04

1. FC Union Berlin

Arminia Bielefeld

VfL Bochum

Darmstadt 98

SC Paderborn

1. FC Kaiserslautern

SV Elversberg

Karlsruher SC

Holstein Kiel

SpVgg Greuther Fürth

FSV Mainz 05

Fortuna Düsseldorf

Hertha BSC

Borussia Dortmund

VfB Stuttgart

FC Bayern München Amateurtopf Energie Cottbus

FV Illertissen

DFB-Pokal 2025/26: Wann werden die Spiele der 2. Runde ausgetragen? Die Spiele der 2. Runde im DFB-Pokal werden am 28. und 29. Oktober 2025 ausgetragen.

