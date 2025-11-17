Nigeria hat die Qualifikation zur Weltmeisterschaft sportlich knapp verpasst. Im Anschluss an die Niederlage gegen den Kongo erhob Trainer Eric Chelle kuriose Vorwürfe.

von Malte Ahrens

Nigeria ist in der WM-Qualifikation im Playoff-Finale gescheitert.

In einem knappen Finale unterlag das Team um Galatasaray-Star Victor Osimhen dem Kongo mit 3:4 im Elfmeterschießen.

Dafür gab es laut Nationaltrainer Eric Chelle einen ganz bestimmten Grund: "Beim gesamten Elfmeterschießen hat ein Kongolese Voodoo praktiziert. Jedes Mal. Deshalb war ich ein wenig nervös seinetwegen." Dabei soll es sich laut Chelle um einen Betreuer der Kongolesen gehandelt haben.

Seinen Ausführungen nach habe der Kongolese eine Flüssigkeit aus einer Sprühflasche in der Luft verteilt. Es ist allerdings unklar, ob es sich dabei um Wasser handelte oder eine andere Flüssigkeit.