Vodoo-Fluch gegen Nigeria
WM-Qualifikation: Nigeria verliert Playoff-Finale - Nationaltrainer Eric Chelle unterstellt Voodoo-Fluch
- Veröffentlicht: 17.11.2025
- 16:22 Uhr
- Malte Ahrens
Nigeria hat die Qualifikation zur Weltmeisterschaft sportlich knapp verpasst. Im Anschluss an die Niederlage gegen den Kongo erhob Trainer Eric Chelle kuriose Vorwürfe.
von Malte Ahrens
Nigeria ist in der WM-Qualifikation im Playoff-Finale gescheitert.
In einem knappen Finale unterlag das Team um Galatasaray-Star Victor Osimhen dem Kongo mit 3:4 im Elfmeterschießen.
- WM-Qualifikation: Deutschland gegen die Slowakei heute ab 20:15 Uhr live auf Joyn
- U21-EM-Quali: Georgien vs. Deutschland am Dienstag ab 17:30 Uhr live auf Joyn
Dafür gab es laut Nationaltrainer Eric Chelle einen ganz bestimmten Grund: "Beim gesamten Elfmeterschießen hat ein Kongolese Voodoo praktiziert. Jedes Mal. Deshalb war ich ein wenig nervös seinetwegen." Dabei soll es sich laut Chelle um einen Betreuer der Kongolesen gehandelt haben.
Seinen Ausführungen nach habe der Kongolese eine Flüssigkeit aus einer Sprühflasche in der Luft verteilt. Es ist allerdings unklar, ob es sich dabei um Wasser handelte oder eine andere Flüssigkeit.
Nigerias Nationaltrainer Chelle wird Ablenkungsmanöver vorgeworfen
Den Journalisten warf Chelle vor, nicht über diesen Vorfall berichtet zu haben, weshalb er die Situation ansprechen musste.
Für die Vorwürfe wurde der Trainer anschließend heftig kritisiert - nicht nur von den Journalisten. Fans warfen ihm ein "Ablenkungsmanöver" vor, um von der schlechten Leistung abzulenken. Sein verhalten war von den Fans als "unsportlich und frustriert beschrieben worden."
- Geht's dem DFB wie Italien? So real ist die Gefahr
- Serge Gnabry im Formloch - schafft der Bayern-Star diesmal die Wende?
Der Kongo hat sich mit dem Finalsieg nun für die interkontinentalen Playoffs qualifiziert. Das WM-Ticket ist daher noch nicht gesichert.
Fest steht allerdings, dass Victor Osimhen und seine Nigerianer das Turnier nur als Zuschauer verfolgen werden.