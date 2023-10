Anzeige

Nach dem enttäuschenden 1:1 in der WM-Qualifikation gegen Venezuela bekam Superstar Neymar den Frust der brasilianischen Fans ab.

Die brasilianische Nationalmannschaft kam im Rahmen der WM-Qualifikation für die Endrunde 2026 nur zu einem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen Venezuela.

Nach dem Schlusspfiff hatten es einige Fans der "Selecao" auf Superstar Neymar abgesehen, der seit dem Sommer 2022 in Saudi-Arabien für Al-Hilal aktiv ist.

Beim Abgang aus der Arena Pantanal in Cuiaba wurde Neymar von einigen Zuschauern von der Tribüne aus mit Popcorn beworfen.

Dies ließ der 31-Jährige aber nicht einfach so auf sich sitzen, er fluchte in Richtung der Fans, bevor er sich auf in Richtung Kabine machte.