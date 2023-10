Neymar-Verletzung: Diagnose ist da - Al-Hilal bestätigt Kreuzbandriss

Sein Klub Al-Hilal gab bekannt, dass der 31-Jährige in Kürze operiert und in der Folge über die weitere Behandlung entschieden wird.

Der brasilianische Verband CBF bestätigte nach Untersuchungen am Mittwoch in Sao Paulo einen Riss des vorderen Kreuzbands sowie eines Meniskus im linken Knie.

Brasiliens Fußballstar Neymar hat sich im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag einen Kreuzbandriss zugezogen und muss operiert werden.

Neymar, der seit Sommer in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, hatte sich beim 0:2 in Uruguay vor der Pause bei einem Zweikampf das Knie verdreht und wurde unter Tränen vom Platz gefahren. Später verließ er das Stadion in Montevideo auf Krücken und einer Stützmanschette um das linke Bein.

"Wenn er so den Platz verlässt, ist es sicher etwas Ernstes", hatte Selecao-Kapitän Casemiro nach dem Spiel noch gesagt: "Eine Verletzung nach der anderen, und wenn er endlich Rhythmus findet, kommt die nächste."

Neymar hatte in den vergangenen Jahren nach schweren Verletzungen bereits mehrfach lange pausieren müssen, zuletzt zwischen Februar und Juni nach einer OP am rechten Knöchel.