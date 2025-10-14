Der Rattenfänger von Cardiff
Thibaut Courtois überrascht: Ratte sorgt für Spielunterbrechung in der WM-Qualifikation
Eine Ratte hat beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien (2:4) für eine kuriose Verfolgungsjagd gesorgt. Belgiens Torhüter Thibaut Courtois, der von der heimischen Presse kurzerhand "der Rattenfänger von Cardiff" getauft wurde, hetzte dem Nagetier hinterher.
Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert musste nach rund 60 Minuten die Partie in Cardiff beim Stand von 1:2 pausieren. Der Grund: Eine Ratte lief über die belgische Hälfte und amüsierte die zahlreichen Zusehenden.
Externer Inhalt
Der belgische Torhüter Thibaut Courtois versuchte daraufhin, die Ratte einzufangen. Doch das Nagetier schien dem rechten Torwarthandschuh des Real-Madrid-Torhüters zu entwischen. Courtois ging dem ungebetenen Gast noch ein paar Schritte nach, hatte dann aber keine Chance mehr auf Erfolg.
Auf die eigene Frage „Was hätte ich getan, wenn ich die Ratte tatsächlich gefangen hätte?", meinte der 33-Jährige: "Ich hätte sie pflichtbewusst hinter die Bande zurückgebracht. Ich hätte ihr bestimmt nichts getan." Schließlich begleitete der walisische Nationalspieler Brennan Johnson die Ratte an die Seitenlinie.
Trotz Ratten-Pause: Courtois und Co. stehen vor der WM-Teilnahme
Sportlich lief es für Courtois und seine Teamkollegen deutlich erfolgreicher. Kapitän Kevin De Bruyne zweimal per Handelfmeter (18./76.), der ehemalige Dortmunder Thomas Meunier (24.) und Leandro Trossard (90.) schossen die Belgier auf Rang eins der Gruppe J.
Ein Sieg aus den verbleibenden beiden Quali-Spielen gegen Kasachstan und Liechtenstein reicht den Roten Teufeln nun, um sich als Gruppensieger für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu qualifizieren.