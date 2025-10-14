Thibaut Courtois überrascht: Ratte sorgt für Spielunterbrechung in der WM-Qualifikation

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert musste nach rund 60 Minuten die Partie in Cardiff beim Stand von 1:2 pausieren. Der Grund: Eine Ratte lief über die belgische Hälfte und amüsierte die zahlreichen Zusehenden.

Eine Ratte hat beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien (2:4) für eine kuriose Verfolgungsjagd gesorgt. Belgiens Torhüter Thibaut Courtois, der von der heimischen Presse kurzerhand "der Rattenfänger von Cardiff" getauft wurde, hetzte dem Nagetier hinterher.

Der belgische Torhüter Thibaut Courtois versuchte daraufhin, die Ratte einzufangen. Doch das Nagetier schien dem rechten Torwarthandschuh des Real-Madrid-Torhüters zu entwischen. Courtois ging dem ungebetenen Gast noch ein paar Schritte nach, hatte dann aber keine Chance mehr auf Erfolg.

Auf die eigene Frage „Was hätte ich getan, wenn ich die Ratte tatsächlich gefangen hätte?", meinte der 33-Jährige: "Ich hätte sie pflichtbewusst hinter die Bande zurückgebracht. Ich hätte ihr bestimmt nichts getan." Schließlich begleitete der walisische Nationalspieler Brennan Johnson die Ratte an die Seitenlinie.