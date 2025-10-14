Zu verletzungsanfällig
Real Madrid: Antonio Rüdiger wohl vor Aus - Xavi Alonso baut auf dieses Abwehr-Duo
- Aktualisiert: 15.10.2025
- 14:19 Uhr
- Leon Kerninger
Real-Trainer Xabi Alonso soll nicht mehr mit dem deutschen Innenverteidiger Antonio Rüdiger planen und sieht offenbar von einer Vertragsverlängerung im kommenden Sommer ab.
Antonio Rüdiger absolvierte in bisher vier Spielzeiten bei Real Madrid wettbewerbsübergreifend 157 Spiele. Unter dem neuen Trainer Xabi Alonso kam er bisher aber nur selten zum Zug. Das liegt aber auch vor allem an einer im September zugezogenen Oberschenkelblessur des Deutschen.
Denn vor dieser Verletzung war eine Verlängerung des im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages des 32-Jährigen bei den "Los Blancos" im Gespräch, von der nun aber offenbar Abstand genommen wird.
Wie die "Sport Bild" berichtet, sei Rüdiger für den Ex-Leverkusen-Coach nicht konstant genug und zu verletzungsanfällig.
Mit seinem zweistelligen Millionengehalt gehört der deutsche Innenverteidiger darüber hinaus zu den Top-Verdienern beim Champions-League-Rekordsieger und wäre als reiner Backup wohl zu teuer.
Mögliches Rüdiger-Aus: Alonso setzt auf ein neues Innenverteidiger-Duo
Für ein mögliches Aus bei den "Königlichen" spricht auch Alonsos Spielstil. Der Spanier setzt auf spielstarke Innenverteidiger und weicht damit vom System von Vorgänger Carlo Ancelotti ab.
60-Millionen-Neuzugang von Dean Huijsen und Eder Militao sind momentan die erste Wahl im Spiel des Trainers.