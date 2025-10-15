Thomas Tuchel hatte sich nach dem WM-Quali-Spiel gegen Wales über den schwachen Support der englischen Fans beschwert. Beim nächsten Qualifikationsspiel revanchierten sich die Fans nun – mit Humor.

Thomas Tuchel dankte mit erhobenem Daumen den mitgereisten englischen Fans, dann blickte er schon voller Vorfreude auf die Fußball-WM im kommenden Jahr.

Zuvor hatten die Fans während des gesamten Spiels lauthals spöttische Gesänge gegen den Nationaltrainer angestimmt. Tuchel hatte sich nach dem Spiel gegen Wales noch darüber beschwert, dass die englischen Fans zu wenig Stimmung gemacht hätten.

2500 Fans waren mit nach Riga gereist und unterstützten ihr Team lautstark. Diesmal hatten die Zuschauer einige Sprüche parat, darunter: "Sind wir dir heute laut genug?" ("Are we loud enough for you?") oder "Thomas Tuchel, wir singen, wenn wir es wollen" ("Thomas Tuchel, we sing when we want").

Tuchel nahm das mit Humor und erklärte nach dem Spiel: "Ja, heute in der ersten Halbzeit habe ich ein bisschen was einstecken müssen. Es ging in nahezu jedem Lied um mich, aber das geht schon in Ordnung. Gut gemacht, das stecke ich gern ein. Guter Humor, ein wirklich guter Sinn für Humor. Das akzeptiere ich so."

Er fügte hinzu: "Ich musste heute einstecken, aber ich fand es ziemlich kreativ, es hat mich zum Lächeln gebracht. So muss es sein, das ist britischer Humor, das kann ich gut einstecken. Es wurde niemand beleidigt."