Das komplizierte Playoff-System der WM-Qualifikation eröffnet skurrile Chancen: Für den Kleinstaat San Marino könnte sogar eine hohe Niederlage gegen Rumänien die Tür zur WM öffnen.

Kaum zu glauben, aber San Marino könnte tatsächlich noch zur Fußball-Weltmeisterschaft fahren – und das trotz einer Statistik, die seinesgleichen sucht: 7 Spiele, 7 Niederlagen, ein Torverhältnis von 1:32. Zuletzt unterlag man sogar mit 0:10 gegen Österreich.

Der Grund für dieses überraschende Szenario liegt in einem komplizierten Zusammenspiel aus WM-Qualifikation und Nations League.

Rumänien hat kürzlich gegen Österreich gewonnen und ist nun wieder im Rennen um den zweiten Platz in ihrer Qualifikationsgruppe – ein Platz, der zu den Playoffs führen würde.

Sollte Rumänien am vorletzten Spieltag der Qualifikation gegen den zweitplatzierten Bosnien-Herzegowina gewinnen, könnten sie punktgleich mit ihnen dastehen.