WM-Qualifikation: San Marino hat trotz Horror-Bilanz noch eine Chance auf die WM 2026

  • Aktualisiert: 14.10.2025
  • 16:22 Uhr
  • ran.de

Das komplizierte Playoff-System der WM-Qualifikation eröffnet skurrile Chancen: Für den Kleinstaat San Marino könnte sogar eine hohe Niederlage gegen Rumänien die Tür zur WM öffnen.

Kaum zu glauben, aber San Marino könnte tatsächlich noch zur Fußball-Weltmeisterschaft fahren – und das trotz einer Statistik, die seinesgleichen sucht: 7 Spiele, 7 Niederlagen, ein Torverhältnis von 1:32. Zuletzt unterlag man sogar mit 0:10 gegen Österreich.

Der Grund für dieses überraschende Szenario liegt in einem komplizierten Zusammenspiel aus WM-Qualifikation und Nations League.

Rumänien hat kürzlich gegen Österreich gewonnen und ist nun wieder im Rennen um den zweiten Platz in ihrer Qualifikationsgruppe – ein Platz, der zu den Playoffs führen würde.

Sollte Rumänien am vorletzten Spieltag der Qualifikation gegen den zweitplatzierten Bosnien-Herzegowina gewinnen, könnten sie punktgleich mit ihnen dastehen.

San Marino muss möglichst hoch verlieren um weiterzukommen

Genau hier kommt San Marino ins Spiel: Weil sie ihre Gruppe in der Nations League gewonnen haben, könnte ein Sonderfall eintreten, obwohl die direkte Qualifikation längst erledigt ist.

Der Fußballzwerg müsste darauf hoffen, dass Rumänien zweiter der Gruppe wird. Ihr Vorteil: Am letzten Spieltag spielen sie gegen Rumänien und könnten selbst das Torverhältnis seitens Rumäniens beschönigen, indem sie möglichst hoch verlieren. Denn dies könnte sich - so verrückt es auch klingen mag - durchaus förderlich auswirken.

Die vier besten Nations-League-Gruppensieger, die sich noch nicht über die Qualifikation für die Playoffs qualifiziert haben, erhalten ebenfalls eine Chance auf die Teilnahme an der WM. Wenn Rumänien auf Platz zwei bleibt, würde theoretisch ein Playoff-Platz frei werden – und genau diesen könnte San Marino sich schnappen.

Trotz historischer Niederlagen, trotz eines Torverhältnisses, das eher an Schulfußball erinnert, ist durch das kuriose Szenario für San Marino die Chance auf ein WM-Ticket durchaus gegeben.

