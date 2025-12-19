Weltmeisterschaft in USA, Kanada und Mexiko
WM 2026 - Harry Kane über Ziele: "Die Fans sehen uns als einen der Titelanwärter!"
19.12.2025
- 13:35 Uhr
- Julian Erbs
Harry Kane hat klare Ziele für die kommende Weltmeisterschaft 2026 mit der englischen Nationalmannschaft.
Harry Kane hat die Erwartungshaltung rund um die englische Nationalmannschaft vor der WM im kommenden Jahr deutlich formuliert.
Für den Kapitän der "Three Lions" zählt nach Jahren konstant guter Platzierungen nur noch der Titel. Alles andere werde weder dem Team noch dem Land gerecht, betonte der Stürmer des FC Bayern München im Gespräch mit "ESPN".
"Ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt, an dem nur noch ein Sieg uns selbst und auch das Land zufriedenstellen wird", erklärte der 32-Jährige.
Trotz regelmäßiger Top-Platzierungen bei großen Turnieren sei die öffentliche Wahrnehmung weiterhin kritisch. Seit dem Halbfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft 2018 erreichte England unter anderem zwei EM-Finals, zuletzt unterlag das Team im vergangenen Sommer im Endspiel gegen Spanien.
Harry Kane: "Finaleinzug reicht nicht mehr"
Gerade diese Niederlage habe gezeigt, dass sportlicher Fortschritt allein nicht ausreiche.
"Wir haben bei der letzten Europameisterschaft gespürt, dass selbst ein Finaleinzug nicht ausreicht. Uns war klar, dass die negative Stimmung nur dann aufhört, wenn wir das Turnier gewinnen", sagte Kane. Solange dieser Schritt ausbleibe, werde die Kritik Teil des Geschäfts bleiben.
England gehe deshalb mit klaren Erwartungen in das nächste Turnier. Als Vierter der FIFA-Weltrangliste zählt die Mannschaft zum erweiterten Favoritenkreis.
"Die Leute sehen uns als einen der Titelanwärter. Das müssen wir annehmen und lernen, mit diesem Druck umzugehen", so Kane.
Harry Kane: "Für England zu spielen, war immer ein Traum"
Entscheidend sei weniger die individuelle Qualität, sondern die Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten stabil zu bleiben.
Für den Stürmer-Star steht dabei auch persönlich viel auf dem Spiel. "Wir hatten viele gute Momente in den vergangenen acht Jahren, aber für mich geht es jetzt darum, die größten Titel zu gewinnen." Große Turniere seien der Höhepunkt jeder Karriere, sowohl in sportlicher als auch in mentaler Hinsicht.
Unverändert groß ist für Kane die Bedeutung seiner Rolle als Kapitän. Bereits mit 24 Jahren übernahm er die Binde und führt England seitdem durch eine der erfolgreicheren Phasen der jüngeren Verbandsgeschichte.
"Für England zu spielen, war immer ein Traum, aber England als Kapitän anzuführen, war der Höhepunkt meiner Karriere." Dieses Privileg nehme er auch nach vielen Jahren nicht als selbstverständlich hin.
