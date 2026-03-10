- Anzeige -
Verletzt oder nicht?

WM 2026: Brasilien ohne Neymar? Superstar meldet sich vor Ancelotti-Besuch ab

  • Aktualisiert: 10.03.2026
  • 07:26 Uhr
  • SID

Fährt Neymar mit zur WM in Nordamerika? Der 34-Jährige verspielt wohl aktuell seine letzte Chance, um für Brasilien berufen zu werden - mit einer fragwürdigen Begründung.

Seine wohl letzte Chance, noch auf Brasiliens WM-Zug aufzuspringen, verspielt Neymar wohl mit einer fadenscheinig anmutenden Ausrede. Der 34-Jährige trainierte laut seines Klubs FC Santos normal am Montag, wurde aber aus Gründen der "Belastungssteuerung" für das Ligaspiel am Dienstag bei Mirassol FC aus dem Kader gestrichen.

Ausgerechnet für diese Partie hat Selecao-Trainer Carlo Ancelotti sein Kommen angekündigt. Der Italiener wollte sich vor Ort ein Bild vom dreimaligen WM-Teilnehmer machen, der Ende Februar mit zwei Toren beim 2:1-Erfolg über Vasco da Gama aus Rio de Janeiro seine Klasse aufblitzen ließ.

Ancelotti beruft Kader für März-Länderspiele - ohne Neymar?

Doch nach seinem Kreuzbandriss im linken Knie im Oktober 2023 und einem erneuten operativen Eingriff am selben Gelenk im vergangenen Dezember zwickt es den Olympiasieger von 2016 immer wieder im Oberschenkel.

Und so will Neymar lieber seine letzte Karte am Sonntag im Derby gegen den Erzrivalen Corinthians SC aus Sao Paulo ausspielen. Dann weilt Ancelotti aber in Rio de Janeiro beim dortigen Klassiker Botafogo gegen Flamengo.

Am Tag darauf verkündet der 66-Jährige sein Aufgebot für die letzten ernsthaften Testspiele Ende März auf der US-Tour gegen Frankreich und Kroatien. Mit Neymar auf der Vorabliste, aber nun wohl ohne ihn im endgültigen Aufgebot.

