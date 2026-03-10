WM 2026: Brasilien ohne Neymar? Superstar meldet sich vor Ancelotti-Besuch ab

Fährt Neymar mit zur WM in Nordamerika? Der 34-Jährige verspielt wohl aktuell seine letzte Chance, um für Brasilien berufen zu werden - mit einer fragwürdigen Begründung.

Seine wohl letzte Chance, noch auf Brasiliens WM-Zug aufzuspringen, verspielt Neymar wohl mit einer fadenscheinig anmutenden Ausrede. Der 34-Jährige trainierte laut seines Klubs FC Santos normal am Montag, wurde aber aus Gründen der "Belastungssteuerung" für das Ligaspiel am Dienstag bei Mirassol FC aus dem Kader gestrichen.

Ausgerechnet für diese Partie hat Selecao-Trainer Carlo Ancelotti sein Kommen angekündigt. Der Italiener wollte sich vor Ort ein Bild vom dreimaligen WM-Teilnehmer machen, der Ende Februar mit zwei Toren beim 2:1-Erfolg über Vasco da Gama aus Rio de Janeiro seine Klasse aufblitzen ließ.