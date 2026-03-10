Nach dem Verbandswechsel von Paul Wanner erhält Österreichs Teamchef Ralf Rangnick für die WM eine weitere prominente Verstärkung.

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick steht für die Fußball-WM im Sommer neben Paul Wanner eine weitere neue und namhafte Option zur Verfügung. Carney Chukwuemeka vom Bundesligisten Borussia Dortmund ist ab sofort für das österreichische Nationalteam spielberechtigt. Das geht aus den Daten der FIFA-Plattform zu Verbandswechseln hervor.

Am Montag wurden demnach die Wechsel von Chukwuemeka und Wanner (PSV Eindhoven), der sich in der Vorwoche gegen eine Zukunft in der DFB-Auswahl entschieden hatte, genehmigt. Das Duo könnte bereits in den Länderspielen in Wien gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) zum Einsatz kommen. Rangnick nominiert seinen Kader für die Tests am 16. März.