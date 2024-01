Deutschland - Österreich: Handball-EM heute live im TV, Livestream - Endstand 22:22

In der zweiten Hauptrunden-Partie bei der Handball-EM 2024 bekommt es Deutschland mit Österreich zu tun. So seht ihr das Spiel live im Free-TV und Livestream und verfolgt es im Liveticker.

Update: 22:15 Uhr: DHB-Team stolpert zu Remis gegen Österreich

Einmal durchatmen! Deutschland rettet sich in der Schlussphase in ein Unentschieden gegen starke Österreicher. Am Ende steht ein glückliches 22:22 und auch wenn die Österreicher hier feiern, so haben sie sogar fast noch einen Punkt verschenkt.

Es war ein fahriger Beginn beider Mannschaften, viele technische Fehler und unkonzentrierte Abschlüsse prägten die Anfangsphase. Die Österreicher schraubten zuerst ihre Fehlerzahl runter, konnten sich so auf vier Tore absetzen. Die DHB-Auswahl erwischte im Angriff einen rabenschwarzen Tag, das war über fast das gesamte Spiel eine unterirdische Leistung. Die Zahl der technischen Fehler war erschreckend hoch, lediglich Andreas Wolff war eine sichere Bank und verhinderte lange Schlimmeres.

Doch die Österreicher hatten den besseren Torwart in ihren Reihen, zurecht wurde Constantin Möstl MVP mit 17 Paraden. In der Schlussphase holte die DHB-Auswahl nochmal einen Fünf-Tore-Rückstand auf, doch auch nur, weil die Österreicher am Aluminium verzweifelten. So gelingt unseren Nachbarn die nächste Sensation, sie belohnen sich für eine bockstarke Leistung. Weiter geht's am Montag, Deutschland trifft auf Ungarn, Österreich bekommt es mit Frankreich zutun. Einen schönen Abend noch!