Rückraum links: Julian Köster

Sein Durchtank-Tor nach zwölf Minuten, stark im 1-gegen-1, steht symptomatisch für das enge und giftige Kampfspiel. Deutet sein großes Potenzial immer wieder an, agiert unter dem Strich zu zurückhaltend. Will viel, bleibt oft hängen. In einigen Szenen unglücklich, dann wieder genial. Komplett irre. Macht am Ende den Deckel drauf. ran-Note: 3 © IMAGO/Eibner