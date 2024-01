Anzeige Deutschlands Handballer feiern gegen Ungarn eine rauschende Torparty und haben nach einer deutlichen Leistungssteigerung das EM-Halbfinale wieder vor Augen. Die Festung Köln kochte über, Tormaschine Julian Köster tanzte in seiner Heimat durch die tobende Halle - doch die deutschen Handballer kosteten ihren Sieg im Nervenspiel gegen Ungarn nur kurz aus. Noch auf dem blauen Parkett schwor Bundestrainer Alfred Gislason seine Mannschaft auf den "Matchball" gegen Kroatien ein: Ein weiterer Sieg, dann stehen die Gastgeber wie erträumt im Halbfinale ihrer EM. "Das war eine phänomenale Abwehr, das war überragend von den Jungs", lobte Gislason nach dem 35:28 (18:17) gegen den WM-Achten im "ZDF"-Interview, "wir haben auch sehr gut nach vorne rausgespielt und waren herausragend im Angriff. Deshalb", betonte er augenzwinkernd, "kann ich diesmal ganz zufrieden sein." Das lag auch an Köster, der acht Tore in nur neun Versuchen warf und mit dem Kölner Dom aus Plüsch als Spieler des Spiels strahlte. "Uns sind gewisse Dinge wieder leichter gefallen", sagte er, warnte aber auch: "Die Kroaten sind unfassbar stark. Das wird wieder ein großer Kampf." Gelingt er, kann es noch was werden mit dem neuen Wintermärchen im eigenen Land. Dank des souveränen Erfolgs und französischer Schützenhilfe reicht ein Sieg gegen die bereits gescheiterten Kroaten am Mittwoch (20.30 Uhr im Liveticker), um in die Runde der letzten Vier einzuziehen. Zwar benötigte Deutschland gegen Ungarn eine gewisse Warmlaufphase. Doch im zweiten Durchgang überzeugte das Gislason-Team mit einer bärenstarken Defensive und riss die 19.750 Zuschauer mit Highspeed-Handball von den Sitzen. Dass der bislang überragende Andreas Wolff seine erste Parade erst in der 39. Minute zeigte, fiel nicht ins Gewicht.

Köster glänzte als Schütze, Anspieler und mit Kapitän Johannes Golla in der Defensive. Durch den Erfolg sprang Deutschland mit 5:3 Punkten in der Hauptrundengruppe I an Ungarn (4:4) vorbei auf den zweiten Platz. Unter Umständen könnte am Mittwoch schon ein Unentschieden für den Halbfinaleinzug reichen. Für einen Schuss Extramotivation sorgte vor der Partie der 33:28-Erfolg der Franzosen gegen Österreich (4:4 Punkte), durch den das Halbfinale plötzlich wieder aus eigener Kraft zu erreichen war. Doch Gislason blieb am ganz bei seinem Team: "Wir müssen viel besser mit unseren Chancen umgehen", forderte der Isländer zwei Tage nach der schwachen Vorstellung gegen Österreich (22:22).

Deutschland braucht etwas, legt dann aber los Dies klappte zunächst nur bedingt, die Anfangsphase gehörte den Ungarn. Dies lag zum einen daran, dass Deutschland vorne in den ersten acht Minuten gleich vier klare Würfe vergab. Vor allem aber bekam Wolff diesmal keinen Ball zu fassen. Die Abwehr blieb zunächst die Achillesferse der deutschen Mannschaft. Doch im Angriff agierten Juri Knorr und seine Mitspieler nun deutlich abgeklärter. Als Späth nach 20 Minuten hinten den ersten Ball von der Linie kratzte, ging das deutsche Team durch den nun aufdrehenden Sebastian Heymann erstmals seit der ersten Minute in Führung (13:12). Ein 2:0 kurz vor der Pause in Unterzahl ließ die Arena beben. "Irgendwann kommen auch die Torhüter", rief Gislason in einer Auszeit seinen Schützlingen zu.

