Überraschung bei der Handball-EM: Mitfavorit Frankreich kommt in der deutschen Gruppe A nicht über ein Remis gegen die Schweiz hinaus. Derweil rehabilitierte sich Spanien für seine Auftaktpleite.

Handball-Rekordweltmeister Frankreich hat bei der EM völlig überraschend gepatzt. Deutschlands letzter Gruppengegner kam gegen die Schweiz nicht über ein 26:26 (14:14) hinaus und verpasste in Vorrundengruppe A damit den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde.

Barca-Star Dika Mem (7 Tore) und Kreisläufer Ludovic Fabregas (6) erzielten vor 13.571 Zuschauern in der ausverkauften Berliner Mercedes-Benz-Arena die meisten Treffer für die Franzosen, die am Dienstag (20:30 Uhr im Liveticker) auf die deutsche Mannschaft treffen.

Für die Schweizer, die zum Auftakt 14:27 gegen die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) verloren hatten, war Kreisläufer Lukas Laube (9) der beste Schütze.

"Wir hätten das Spiel in der zweiten Halbzeit früher beenden können. Wir haben einfache Chancen verschossen, aber so ist Handball und so ist eine EM", sagte Superstar Nikola Karabatic. Die Schweiz habe nach der klaren Niederlage gegen Deutschland mit einer Wiedergutmachungs-Mentalität gespielt: "Das war heute kein gutes Spiel von uns. Zum Glück haben wir nicht verloren."

Wie schon im ersten Match gegen Nordmazedonien (39:29) kamen die Franzosen schlecht in die Partie. Weil Schweiz-Regisseur Andy Schmid (5 Treffer) immer wieder stark seine Teamkollegen in Szene setzte und Frankreichs Torhüter Remi Desbonnet kaum eine Hand an den Ball bekamen, blieb die Partie lange offen.