Handball-EM: Deutschland schlägt Mazedonien und stürmt in Hauptrunde

Kreis: Jannik Kohlbacher

Kommt in einer kurzen Sequenz schon früh für Golla – und ist gleich wieder die Effizienz in Person. Anspiel an den Kreis, Kohlbacher liegt quer, Tor für Deutschland. Dann wird es wieder ruhiger um Kohlbacher, kommt wie so häufig in Überzahl-Unterzahl-Situationen. Am Ende steht er bei 2/2. Souveräner Auftritt. ran-Note: 3