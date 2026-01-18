- Anzeige -
HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN

Handball-EM: Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 19.01.2026
  • 17:10 Uhr
  • ran.de

Deutschland trifft am 3. Spieltag der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Spanien. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Deutschland hat die zweite Partie bei der Handball-Europameisterschaft verloren und musste sich Serbien mit 27:30 geschlagen geben.

Damit wird das abschließende Gruppenspiel am heutigen Montag um 20:30 Uhr gegen Spanien zum entscheidenden Duell um den Einzug in die Hauptrunde.

Ein Erfolg gegen die Spanier ist zwingend nötig, sonst ist das Turnier für das DHB-Team vorzeitig beendet.

Selbst mit einem Sieg ist Deutschland aber nicht automatisch durch: Gewinnt Serbien auch gegen Österreich, könnte es für die deutsche Auswahl trotz zweier Punkte eng werden.

In diesem Szenario müsste Deutschland Spanien mit mindestens drei Treffern Differenz schlagen.

Deutschland - Österreich, EHF EM 2026 Juri Knorr (Deutschland, 15). Handball EHF Europameisterschaft, Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich am 15. Januar 2026 in Herning (Dänemark).

So könnt ihr das Spiel zwischen Spanien und Deutschland im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.

Deutschland vs. Spanien heute live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Spanien
  • Wettbewerb: Europameisterschaft, Gruppenphase
  • Datum: 19. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)

Handball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Spanien im Free-TV gezeigt?

Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Spanien läuft live und in voller Länge im ZDF.

Handball-EM heute live: Wer überträgt Deutschland - Spanien im Livestream?

Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Serbien gibt es ZDF-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.

Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Deutschland gegen Spanien bei der Handball-EM: Gibt es einen Liveticker?

Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Spanien gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Spanien im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Deutschland vs. Spanien
  • Datum und Uhrzeit: 19. Januar 2026; 20:30 Uhr
  • Free-TV: ZDF
  • Livestream: Joyn, Dyn
  • Liveticker: ran.de
EM
15.01.2026
18:00
Spanien
Spanien
Spanien
29:27
Beendet
Serbien
Serbien
Serbien
15.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
30:27
Beendet
Österreich
Österreich
Österreich
17.01.2026
18:00
Österreich
Österreich
Österreich
25:30
Beendet
Spanien
Spanien
Spanien
17.01.2026
20:30
Serbien
Serbien
Serbien
30:27
Beendet
Deutschland
Deutschland
Deutschland
19.01.2026
18:00
Österreich
Österreich
Österreich
-:-
Serbien
Serbien
Serbien
19.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
Spanien
Spanien
Spanien

Auch interessant: Handball-EM 2026: Deutschland verliert völlig überraschend gegen Serbien und bangt ums Weiterkommen

