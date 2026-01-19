Handball-EM: So kommt Deutschland noch weiter

Nach der Niederlage gegen Serbien muss für Deutschland bei der Handball-EM vermutlich gegen Spanien ein Sieg mit drei Toren Unterschied her, um die Hauptrunde zu erreichen. Das sind die Szenarien für Deutschlands Weiterkommen. Szenario A: Serbien gewinnt gegen Österreich Bevor Deutschland heute um 20:30 Uhr gegen Spanien spielt, steht um 18:00 Uhr das Duell Österreich gegen Serbien an. Nehmen wir zunächst an, der klare Favorit Serbien besiegt Österreich. Schließlich haben auch Deutschland (30:27) und Spanien (30:25) keine größeren Probleme mit Österreich gehabt. Serbien hat dann 4 Punkte, Spanien steht schon vor dem Spiel gegen Deutschland ebenfalls bei 4 Punkten, da sie gegen Serbien 29:27 gewonnen hatten. Handball-EM 2026 live auf Joyn: Deutschland vs. Spanien am 19. Januar ab 20:15 Uhr streamen

Nach Niederlage gegen Serbien: Handball-Legenden greifen Gislason an

Buzzer-Drama: Gislason nimmt Schuld auf sich Deutschland hat nur 2 Punkte und scheidet daher bei einem Unentschieden oder einer Niederlage aus.

Knapper Sieg reicht nicht Doch auch bei einem Sieg mit nur 2 Toren Unterschied ist Deutschland raus. Denn gewinnt Deutschland, haben Deutschland, Spanien und Serbien alle 4 Punkte. Dann entscheidet die Tordifferenz aus dem direkten Vergleich, in diesem Fall also die Tordifferenz innerhalb der sogenannten "kleinen Tabelle" aus Deutschland, Spanien und Serbien, ohne Österreich. Bei einem Sieg Deutschlands mit 2 Toren Unterschied, hat Deutschland nach der 27:30-Niederlage gegen Serbien eine Tordifferenz von -1, Spanien von 0 und Serbien von +1. Deutschland scheidet dann aus.

3 Tore mehr müssen es sein Erst wenn Deutschland mit 3 Toren Vorsprung gegen Spanien gewinnt, ist das Weiterkommen in jedem Fall sicher, egal wie Serbien gegen Österreich spielt. Dann hätte in der kleinen Tabelle Deutschland eine Tordifferenz von +1, Serbien von 0 und Spanien von -1. Ärgerlich bleibt, dass Deutschland dann mit 0 Punkten in die Hauptrunde einziehen würde, da sie zusammen mit Serbien weiterkommen und das direkte Duell zwischen den beiden Teams ja Serbien gewonnen hatte.

Szenario B: Serbien verliert gegen Österreich Deutlich besser für Deutschland wäre es, wenn Serbien verliert. Dann hat Serbien nämlich nur 2 Punkte. Bereits mit einem Unentschieden gegen Spanien ist Deutschland (3 Punkte) dann sicher weiter und zieht mit 1 Punkt in die Hauptrunde ein. Gewinnt Deutschland gegen Spanien, ziehen sie mit 2 Punkten in die Hauptrunde ein.

Sogar Niederlage kann theoretisch reichen Bei einer Niederlage Deutschlands gegen Spanien muss man genau hinschauen. Deutschland, Serbien und Österreich stünden dann allesamt bei 2 Punkten und zwischen ihnen würde besagte "kleine Tabelle" gebildet werden. Erster Sonderfall: Gewinnen die Österreicher mit genau drei Toren gegen Serbien, erzielen dabei aber weniger als 30 Treffer, ist die DHB-Auswahl auch bei einer Niederlage gegen Spanien weiter. Zweiter Sonderfall: Geht das Spiel genau 30:27 für die Österreicher aus, darf Deutschland nur mit einem Tor gegen Spanien verlieren. Dann hätten in der kleinen Tabelle nämlich alle drei Teams dieselbe Tordifferenz (57:57) und es würde die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen (auch dem gegen Spanien) entscheiden.

