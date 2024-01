Handball-EM 2024: Das Halbfinale ist für das DHB-Team jetzt Pflicht

Denn Alfred Gislason zeigte in einer ganz speziellen Ansprache Stunden vor dem so wichtigen Hauptrundenspiel gegen Ungarn noch einmal eine andere Seite.

Die richtigen Handgriffe

Gislason und Co. wussten nach dem Österreich-Spiel, was die Stunde geschlagen hatte. Weshalb vor dem Ungarn-Spiel nur individuelles Training im Kraftraum anstand, ansonsten exzessives Videostudium. Drei, vier Sessions waren es, verriet der Bundestrainer, hinzu kam seine emotionale Ansprache.

Es waren ganz offensichtlich essenzielle Punkte, es war der richtige Ton, die passende Vorbereitung, es waren die nötigen Handgriffe, um den Knoten rechtzeitig zu lösen.

Die Kampfbereitschaft war in diesem Turnier noch nie das Problem, die Moral auch nicht. Doch gegen die Ungarn trotzte das Team dem immensen Druck auf imposante Art und Weise, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und brachte einen höchst emotionalen Faktor in das eigene Spiel mit rein.

Und eine Aggressivität, einen Willen, der in der Hauptrunde erstmals den Eindruck erweckte, dass das Team auch vom Kopf her endlich im Turnier ist und die Aufgabe endgültig angenommen hat. Was dann für eine deutlichere Leichtigkeit beim Spielerischen sorgte, für ein wachsendes Selbstbewusstsein.

Und für eine Symbiose mit dem fanatischen Kölner Publikum, die über die kompletten 60 Minuten spürbar war. Wirkte die Wucht der Arena zuvor streckenweise auch als Bürde, war sie nun durchweg der erhoffte Antrieb, um sich aus dem Loch zu befreien.