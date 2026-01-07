- Anzeige -
Handball-EM 2026 heute live: Spielplan, TV-Übertragung, Joyn-Stream und Ticker - wer überträgt die Deutschland-Spiele?

  • Aktualisiert: 20.01.2026
  • 08:44 Uhr
  • ran.de

Die Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden steht vor der Tür. Am 15. Januar 2026 startet das Turnier und wird am 1. Februar mit dem Finale beendet. ran gibt euch alle Informationen zum Turnier.

Die Handball-EM 2026 wird vom 15. Januar bis 1. Februar in den drei skandinavischen Ländern Dänemark, Norwegen und Schweden ausgetragen.

Deutschland wird dabei am ersten Turniertag gegen Österreich starten. Das Team von Trainer Alfred Gislason trifft in der Gruppenphase neben den Nachbarn noch auf Serbien und Spanien.

Mitfavoriten auf den Sieg sind neben Titelverteidiger Frankreich erneut gut aufgestellte Dänen sowie das Team aus Norwegen.

Muenchen: Handball - Laenderspiel - Deutschland - Island Juri Knorr (Deutschland) Muenchen SAP Garden Bayern Deutschland

Deutschlands drittes EM-Spiel gegen Spanien live auf Joyn

Montag, 19. Januar 2026 um 20:30 Uhr.

Wie ihr das Turnier am besten verfolgen könnt und alle wichtigen Informationen zum Turnier zeigen wir euch hier.

Handball-EM 2026 heute live: Das ist der Turnier-Modus

Das kontinentale Turnier wird mit 24 Mannschaften gestartet. Es wird zwei Gruppenphasen geben und anschließend in den K.o.-Modus übergehen.

In der ersten Turnierphase gibt es sechs Gruppen mit jeweils vier Teams. Die ersten beiden Nationen dieser Gruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, welche in zwei Gruppen ausgespielt wird. Für einen Sieg bekommen die Teams zwei, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keine Punkte.

Die Sieger der Hauptrunden-Gruppen treten gegen den jeweils Zweitplatzierten in Halbfinals an. Das Finale wird von den Siegern dieser Partien bestritten. Für die Plätze drei bis sechs wird es zwei Entscheidungsspiele geben. Alle anderen Platzierungen ergeben sich aus den Platzierungen der Hauptrunde.

EM
15.01.2026
18:00
Spanien
Spanien
Spanien
29:27
Beendet
Serbien
Serbien
Serbien
15.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
30:27
Beendet
Österreich
Österreich
Österreich
17.01.2026
18:00
Österreich
Österreich
Österreich
25:30
Beendet
Spanien
Spanien
Spanien
17.01.2026
20:30
Serbien
Serbien
Serbien
30:27
Beendet
Deutschland
Deutschland
Deutschland
19.01.2026
18:00
Österreich
Österreich
Österreich
26:25
Beendet
Serbien
Serbien
Serbien
19.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
34:32
Beendet
Spanien
Spanien
Spanien

Handball-EM heute live: Die Austragungsorte des Turniers

Als Austragungsorte dienen Herning, Oslo, Malmö und Kristianstad. In der Jyske Bank Boxen von Herning mit 15.000 Zuschauerplätzen werden die Gruppen A mit Deutschland und Gruppe B ihre Spiele austragen. In Herning wurde im vergangenen Jahr bereits die WM ausgetragen.

Die Unity Arena in Oslo umfasst 8.000 Zuschauerplätze und wird der Austragungsort für die Vorrundengruppen C um Titelverteidiger Frankreich und Gruppe D sein.

In Schweden gibt es zwei Austragungsorte. Die Gruppen E und F werden dabei in in der Malmö Arena vor möglichen 15.000 Zuschauern spielen. Die Gruppe F wird die Kristianstad Arena mit knapp 4.500 Plätzen für sich alleine haben.

Deutschlands Spiele bei der Handball-EM:

Die Handball-EM heute live im TV

Wie schon in vorherigen Großturnieren werden alle deutschen Spiele in der ARD und im ZDF zu sehen sein.

So könnt ihr die Handball-EM heute im Livestream verfolgen

Einen kostenlosen Livestream für alle Spiele findet ihr bei Joyn und auch in den Mediatheken der ARD und ZDF.

Handball-EM: Hier gibt es einen Liveticker

Einen Liveticker zur Handball-WM gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Die Handball-EM live im TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Handball-EM 2026

  • Turnier: Handball-EM 2026
  • Datum: 15. Januar bis 1. Februar
  • Trainer: Alfred Gislason (Deutschland)
  • Free-TV: ARD und ZDF
  • Livestream: Joyn und sportschau.de
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: Handball-EM 2026: DHB-Team zeigt nach Fiasko meisterliche Reaktion gegen Spanien - ein Kommentar. Und: Handball-EM 2026: Deutschland gewinnt Gruppen-Finale gegen Spanien und zieht in die Hauptrunde ein

