HBL 2025/26 live: TSV Hannover-Burgdorf – Füchse Berlin - Wöchentliche Topspiele live im Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 01.12.2025
  • 11:25 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

15.11.2025, xlakx, Handball Daikin HBL, Fuechse Berlin - THW Kiel v.l. Mijajlo Marsenic (Fuechse Berlin) Jubel ueber den Sieg, Jubel nach Spielende Berlin *** 15 11 2025, xlakx, Handball Daikin HBL...

TSV Hannover-Burgdorf – Füchse Berlin Die HBL am 07. Dezember ab 15 Uhr streamen

Verfolge die Handball-Bundesliga LIVE auf Joyn.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden übertragen?

  • Begegnung: TSV Hannover-Burgdorf – Füchse Berlin
  • Wettbewerb: Handball Bundesliga
  • Datum und Uhrzeit: 07. Dezember, 15:00 Uhr
  • Spielort: ZAG Arena (Hannover)

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

