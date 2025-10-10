- Anzeige -
- Anzeige -
Handball-Bundesliga live bei joyn

HBL 2025/26 live und kostenlos: SC DHfK Leipzig – TSV Hannover-Burgdorf - Ausgewählte Topspiele der Woche im Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 27.11.2025
  • 16:11 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

- Anzeige -
- Anzeige -
15.11.2025, xlakx, Handball Daikin HBL, Fuechse Berlin - THW Kiel v.l. Mijajlo Marsenic (Fuechse Berlin) Jubel ueber den Sieg, Jubel nach Spielende Berlin *** 15 11 2025, xlakx, Handball Daikin HBL...

SC DHfK Leipzig – TSV Hannover-Burgdorf: Die HBL am 29. November ab 15 Uhr streamen

Verfolge die Handball-Bundesliga LIVE auf Joyn.

- Anzeige -

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

- Anzeige -

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden übertragen?

  • Begegnung: SC DHfK Leipzig vs. TSV Hannover-Burgdorf
  • Wettbewerb: Handball Bundesliga
  • Datum und Uhrzeit: 30. November, 15:00 Uhr
  • Spielort: QUARTERBACK IMMOBILIEN ARENA, Leipzig

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

- Anzeige -
- Anzeige -

HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

News und Videos zur Handball-Bundesliga
Neuer Deal: Bundesliga-Spiele bald auch in Übersee
News

Handball-Bundesliga: Livespiele in den USA und Kanada

  • 26.11.2025
  • 14:39 Uhr
Nicolai Daling wechselt nach Hamburg
News

Zur neuen Saison: HSV Hamburg holt Norweger Daling

  • 26.11.2025
  • 12:21 Uhr
Fällt lange aus: Yannick Fraatz
News

Kreuzbandriss: Fraatz fehlt Bergischem HC lange

  • 26.11.2025
  • 10:19 Uhr
Der deutsche Meister zu Gast in Mannheim
News

Nach Meisterschalen-Klau: Füchse besiegen Löwen

  • 23.11.2025
  • 16:55 Uhr
Magnusson war bester SCM-Schütze
News

HBL: Magdeburg stürmt zurück an die Spitze

  • 22.11.2025
  • 21:39 Uhr
Erfolgreich am Freitag: Flensburgs Niclas Kirkeloekke
News

Handball: Flensburg mindestens für eine Nacht Tabellenführer

  • 21.11.2025
  • 21:45 Uhr
Samuel Zehnder im Lemgo-Trikot
News

Vertragsverlängerung: Lemgo bindet Zehnder langfristig

  • 21.11.2025
  • 19:46 Uhr
Stuttgarts Matchwinner: Kai Häfner
News

Handball: Stuttgarts erster Sieg seit September

  • 20.11.2025
  • 20:57 Uhr
Frank Carstens soll Leipzig zum Klassenerhalt führen
News

Handball: Schlusslicht Leipzig mit personellem Neuanfang

  • 19.11.2025
  • 17:53 Uhr
Kommt mit Bundesliga-Erfahrung anch Berlin: Nejc Cehte
News

Wegen Verletzungsmisere: Füchse holen Linkshänder Cehte

  • 19.11.2025
  • 14:21 Uhr