Mem kommt von Barcelona

Vor Handball-EM: Füchse Berlin verpflichten Weltstars Dika Mem und Andreas Palicka

  • Aktualisiert: 08.01.2026
  • 10:48 Uhr
  • SID

Die Handball-Bundesliga darf sich demnächst auf zwei Weltstars freuen: Dika Mem und Andreas Palicka werden wohl künftig für die Füchse Berlin spielen.

Doppelter Transfer-Coup der Füchse Berlin: Der deutsche Handballmeister hat sich offenbar die Dienste von zwei weiteren Weltstars gesichert.

Neben dem französischen Rückraumspieler Dika Mem, über dessen Verpflichtung schon seit Wochen spekuliert worden war, unterschrieb auch der schwedische Torhüter Andreas Palicka einen Vertrag beim Hauptstadt-Klub. Dies berichtete "Bild" am Donnerstag.

Bundesliga: Mem und Palicka ab 2027 für Berlin aktiv

Linkshänder Mem (28), dreimaliger Champions-League-Sieger, Olympiasieger (2021) Welt- (2017) und Europameister (2024), wird 2027 nach Ablauf seines Vertrags beim FC Barcelona zu den Füchsen wechseln und wurde dem Bericht zufolge mit einem Vier-Jahres-Vertrag bis 2031 ohne Ausstiegsklausel ausgestattet.

Der langjährige Bundesliga-Keeper Palicka (39) - sechsmaliger deutscher Meister und zweimaliger Champions-League-Sieger mit dem THW Kiel, Europameister (2022) und Vize-Weltmeister (2021) - soll als Nachfolger von Dejan Milosavljev schon im Sommer kommen und erhielt laut Bild einen Einjahresvertrag.

Zuletzt hatten die Füchse mit Flensburgs Simon Pytlick (25) bereits einen weiteren dänischen Topstar nach Welthandballer Mathias Gidsel nach Berlin gelotst. Pytlick spielt wie Mem ab 2027 für den Klub.

