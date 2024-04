Handball: Nationaltorhüter Andreas Wolff vor Wechsel zum SC Magdeburg?

Anzeige

Die Gerüchteküche in der Handball-Szene brodelt: Pokalsieger SC Magdeburg soll ein Auge auf Nationaltorhüter Andreas Wolff geworfen haben.

Kehrt Nationaltorhüter Andreas Wolff in die Handball-Bundesliga zurück? Laut Informationen der "Sportbild" soll sich der 33-Jährige mit DHB-Pokalsieger SC Magdeburg über eine Zusammenarbeit geeinigt haben.

Wolff steht allerdings noch bis 2028 beim polnischen Spitzenklub Industria Kielce unter Vertrag. Für einen Transfer müsste Magdeburg also tief in die Tasche greifen.

Mit Blick auf die ungewisse Zukunft des unter Doping-Verdacht stehenden SCM-Stammtorwarts Nikola Portner wäre eine Wolff-Verpflichtung nachvollziehbar.

Durch das Transfergerücht bekommt die anstehende Champions-League-Partie des SC Magdeburg gegen Kielce eine besondere Brisanz. Am Mittwoch (18.45 Uhr) treffen die beiden Klubs im Viertelfinal-Hinspiel in Magdeburg aufeinander. Das Rückspiel ist für den 1. Mai in Kielce angesetzt.

Wolff, der mit der DHB-Auswahl 2016 Europameister wurde und im selben Jahr Olympia-Bronze holte, war in Deutschland unter anderem bereits für den TV Großwallstadt, die HSG Wetzlar und den THW Kiel aktiv.