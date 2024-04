DHB-Pokal-Übertragung heute live: Das Finale im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Das Final Four steht kurz bevor. In Köln wird am Wochenende das Final Four des DHB-Pokals ausgetragen. So seht ihr die Spiele im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Wer holt sich den Pokal im Handball? In Köln kämpfen die Füchse Berlin, der SC Magdeburg, die SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen um den Titel.

Und die Halbfinal-Spiele stehen bereits fest. Während die Füchse Berlin im ersten Halbfinale auf den SC Magdeburg treffen, stehen sich im zweiten Halbfinale Flensburg-Handewitt und Melsungen gegenüber.

Überschattet wird das Final Four von den Geschehnissen rund um Nikola Portner. Der Torhüter des SC Magdeburg wurde positiv auf Crystal Meth getestet und könnte nun für vier Jahre gesperrt werden. Portner selbst dementierte die Einnahme leistungssteigernder Mittel und hofft auf eine Klärung, sobald das Ergebnis der B-Probe feststeht.

Sportlich gehört der SCM trotzdem zu den Favoriten. Nach zuletzt zwei Finalniederlagen (2023 gegen die Rhein-Neckar Löwen und 2022 gegen den THW Kiel), soll nun endlich gefeiert werden.