"Die dritte Halbzeit gewinnen wir", tönte Viola Leuchter - und das deutsche Team ließ der Ankündigung des Youngster Taten folgen. Torfrau Katharina Filter trug schon vor Mitternacht lieber eine verspiegelte Sonnenbrille, Xenia Smits enterte die Location im Herzen der niederländischen Hafenstadt mit Deutschland-Fahne um die Hüfte. Im ersten Gang wurden Muscheln serviert, der Champagner floss in Strömen.

Deutschlands Handballerinnen ließen es am Ende ihrer "abslout magischen WM-Reise" mal so richtig krachen. Hupend und mit wummernden Bässen fuhr der Partybus durch Rotterdam, in der Bar "1NUL8 Meent" legten die mit Silber dekorierten DHB-Frauen dann so manches Freudentänzchen aufs Parkett.

Die DHB-Frauen feierten ihre "magische WM" mit einem rauschenden Fest, die Silbermedaille soll nachhaltig wirken. Bundestrainer Markus Gaugisch ließ unterdessen seine Zukunft offen.

Markus Gaugisch: Kein klares Bekenntnis an die Zukunft

Etwas ruhiger ließ es zunächst Markus Gaugisch angehen. Mit Medaille um den Hals gönnte sich der Bundestrainer erstmal ein Bier und ließ in vielen Gesprächen die vergangenen Wochen Revue passieren. Unterm Strich steht die erste Medaille seit 18 Jahren und die Erkenntnis, dass Frauenhandball in Deutschland sehr wohl die Massen bewegen kann. Millionen an den Fernsehern fieberten mit, als die DHB-Auswahl im Final-Krimi gegen Olympiasieger Norwegen (20:23) lange sogar am Gold-Wunder schnupperte.

"Ich hoffe, dass es nachhaltig ist", sagte Gaugisch und warf den Blick in all dem Trubel bereits auf die Entwicklung des Frauenhandballs im Ganzen. Man habe auf einem "breiten Spektrum Vorbilder geschaffen. Für unten aber auch für oben. Ich glaube schon, dass Sponsoren sehen, dass es sich lohnt, in den Frauenhandball zu gehen."

DHB-Teammanagerin Anja Althaus sprach in ihrem Turnierfazit von einer "absolut magischen WM-Reise" und pflichtete Gaugisch bei. "Ich bin überwältigt, was die Mädels hier abgerissen haben. Was sie für Frauenhandball-Deutschland getan haben, das ist einfach nur bewundernswert", sagte die Ex-Nationalspielerin: "Ich hoffe, dass wir den Fokus weiter auf die Frauen legen. Wir brauchen Frauenhandball. Wir haben gezeigt, wie sehr wir Deutschland begeistern können."

Angesprochen auf seine eigene Zukunft, ließ Gaugisch die entscheidende Frage allerdings offen. Nach dem ersten Finaleinzug seit 32 Jahren vermied der 51-Jährige, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, am Sonntagabend ein klares Bekenntnis. Er und DHB-Sportvorstand Ingo Meckes seien da "sehr entspannt", antwortete Gaugisch auf die Frage, ob er einen langfristigen Verbleib beim DHB garantieren könne.

"Wir haben uns schon vor längerer Zeit besprochen. Jetzt haben wir ein tolles Turnier gespielt und dann werden wir uns zusammensetzen und schauen, was wir hinkriegen", sagte der Göppinger: "Es macht natürlich Bock. Der Weg ist gut." Gaugisch arbeitet seit April 2022 als Trainer der DHB-Frauen.