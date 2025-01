Sander Sagosen (Norwegen)

Sander Sagosen ist im Rückraum Mitte zu Hause und gilt als Star der norwegischen Nationalmannschaft, die in den vergangenen Monaten aber nicht den besten Eindruck hinterlassen hat. Der 1,95 Meter große Rechtshänder ist sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eine Macht. Bei der EM 2022 überzeugte er mit 43 Toren und 40 Assists. In Summe kommt Sagosen bereits auf 854 Treffer für Norwegen.