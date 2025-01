Update, 29.01, 22:05 Uhr: Deutschland muss vs. Portugal in Verlängerung

Update, 29.01, 22:28Uhr: Deutschland muss vs. Portugal in Verlängerung

Update, 29.01, 22:28Uhr: Deutschland muss vs. Portugal in Verlängerung

Update, 29.01, 22:05 Uhr: Deutschland muss vs. Portugal in Verlängerung

Mit einer ganz starken Steigerung in der zweiten Hälfte dreht die deutsche Mannschaft hier das Spiel, angeführt von einem überragenden Torhüter Andreas Wolff ging die Adlertruppe hier sogar mit zwei Toren in Führung. Am Ende fehlte etwas der Killerinstinkt, doch die Verlängerung ist genau das, was dieses hochintensive und packende Duell verdient hat.