Leichtathletik-WM: Leo Neugebauer und Niklas Kaul greifen nach den Medaillen im Zehnkampf

Zehnkampf-Star Leo Neugebauer liegt bei der Leichtathletik-WM zur Halbzeit auf Rang vier und kämpft weiter um die Medaillen. Niklas Kaul ist als Achter ebenfalls in guter Position – seine starken Disziplinen kommen erst noch.

Zehnkampf-Star Leo Neugebauer (Stuttgart) ist bei der Leichtathletik-WM mittendrin im Rennen um die Medaillen - für Gold muss sich der Olympia-Zweite am Sonntag aber gewaltig steigern.

Zur Halbzeit liegt Neugebauer mit 4455 Punkten auf Rang vier, besser waren am ersten Tag nur der in Führung liegende US-Amerikaner Kyle Garland (4707), der ebenfalls starke Sander Skotheim (4543/Norwegen) und Ayden Owens-Delerme (4487/Puerto Rico).

Niklas Kaul (4167/Mainz) präsentiert sich bisher auch in einer richtig guten Verfassung und hat sich zunächst auf Rang acht eingereiht, der Ex-Weltmeister hat seine großen Stärken am zweiten Wettkampftag und kann dann noch eine Aufholjagd in Richtung einer Top-Platzierung oder im besten Fall sogar dem Podium starten.

"Ich fühle mich gut", sagte Neugebauer, im Stadion herrsche eine "großartige Energie, ich liebe es." Allerdings ließ der 25-Jährige etwa über die 100 m (10,80 Sekunden), im Weit- und Hochsprung (7,62 und 1,99 m) Punkte liegen, 16,70 m mit der Kugel waren hingegen stark, es folgten gute 48,27 Sekunden über die 400 m.