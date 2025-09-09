Die Leichtathletik-WM 2025 steigt vom 13. bis zum 21. September in Tokio. Wann finden die Events statt? Wer sind die deutschen Medaillenhoffnungen? Wer überträgt das Event? ran hat alle wichtigen Informationen zusammengefasst. Die Weltmeisterschaft in Tokio stellt das klare Highlight der Leichtathletik-Saison 2025 dar. Vom 13. bis zum 21. September werden die besten Athleten aus allen Nationen in der japanischen Hauptstadt um Gold, Silber und Bronze kämpfen.

Leichtathletik-WM, Zeitplan: Wann fallen die Entscheidungen? Die Leichtathletik-WM ist unterteilt in eine Morgen- und eine Abendsession. Aufgrund der Zeitumstellung finden einige Events nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht statt. Hierbei handelt es sich allerdings abgesehen von den Straßen-Wettbewerben (Marathon und Gehen) um keine Medaillenentscheidungen. Im Siebenkampf (19./20. September) und im Zehnkampf (20./21. September) sind allerdings einige Disziplinen im Verlaufe der Früh-Session terminiert. Die meisten Medaillenentscheidungen finden etwa zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr (MEZ) statt. 13. September (Samstag) 01.00 Uhr: 35 km Gehen Männer

01.00 Uhr: 35 km Gehen Frauen

14.10 Uhr: Kugelstoßen Männer

14.30 Uhr: 10.000 m Frauen

15.20 Uhr: 4x400 m Mixed-Staffel 14. September (Sonntag) 01.00 Uhr: Marathon Frauen

12.10 Uhr: Diskuswurf Frauen

13.40 Uhr: Weitsprung Frauen

14.30 Uhr: 10.000 m Männer

15.13 Uhr: 100 m Frauen

15.20 Uhr: 100 m Männer 15. September (Montag) 01.00 Uhr: Marathon Männer

13.10 Uhr: Stabhochsprung Männer

14.00 Uhr: Hammerwurf Frauen

14.55 Uhr: 3000 m Hindernis Männer

15.20 Uhr: 100 m Hürden Frauen 16. September (Dienstag) 13.35 Uhr: Hochsprung Männer

14.00 Uhr: Hammerwurf Männer

15.05 Uhr: 1.500 m Frauen

15.20 Uhr: 110 m Hürden Männer 17. September (Mittwoch) 13.10 Uhr: Stabhochsprung Frauen

13.50 Uhr: Weitsprung Männer

14.30 Uhr: 3000 m Hindernis Frauen

15.20 Uhr: 1500 m Männer 18. September (Donnerstag) 12.23 Uhr: Speerwurf Männer

13.55 Uhr: Dreisprung Frauen

15.10 Uhr: 400 m Männer

15.24 Uhr: 400 m Frauen 19. September (Freitag) 13.50 Uhr: Dreisprung Männer

14.15 Uhr: 400 m Hürden Männer

14.27 Uhr: 400 m Hürden Frauen

15.06 Uhr: 200 m Männer

15.22 Uhr: 200 m Frauen 20. September (Samstag) 00.30 Uhr: 20 km Gehen Frauen

02.50 Uhr: 20 km Gehen Männer

12.54 Uhr: Kugelstoßen Frauen

14.05 Uhr: Speerwurf Frauen

14.11 Uhr: Siebenkampf Frauen (800 m Frauen / letzter Wettbewerb)

14.29 Uhr: 5000 m Frauen

15.22 Uhr: 800 m Männer 21. September (Sonntag) 12.30 Uhr: Hochsprung Frauen

12.35 Uhr: 800 m Frauen

12.50 Uhr: 5000 m Männer

13.00 Uhr: Diskuswurf Männer

13.25 Uhr: 4x400 m Männer

13.40 Uhr: 4x400 m Frauen

13.55 Uhr: Zehnkampf Männer (1500 m / letzter Wettbewerb)

14.10 Uhr: 4x100 m Frauen

14.20 Uhr: 4x100 m Männer*

Leichtathletik-WM 2025: Wer überträgt im Free-TV? Die Leichtathletik WM wird von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern "ARD" und "ZDF" im Wechsel übertragen. Das Erste übernimmt die erste Übertragung am 13. September. Zudem wird Eurosport an allen Wettkampftagen live mit dabei sein. Die Übertragung ist ebenfalls kostenlos. Die Übertragungen beginnen meist gegen Mitternacht oder in den frühen Morgenstunden und ziehen sich bis in den späten Nachmittag.

Leichtathletik-WM 2025: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream? Sowohl die Übertragung von Eurosport als auch der öffentlich-rechtlichen Sender kann kostenlos auf Joyn gestreamt werden. Die Leichtathletik-WM kann kostenlos in den Mediatheken der "ARD" und des "ZDF" unter "sportschau.de" und "zdf.de" gestreamt werden. Der Eurosport-Stream läuft zudem kostenpflichtig auf "Discovery+" und "DAZN". Die Leichtathletik-WM 2025 kostenlos im Livestream auf Joyn

