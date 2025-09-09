Leichtathletik-wm in Tokio
Leichtathletik-WM 2025 live: Übertragung im TV, Zeitplan und deutsche Medaillenchancen - alle Infos
- Aktualisiert: 12.09.2025
- 08:48 Uhr
Die Leichtathletik-WM 2025 steigt vom 13. bis zum 21. September in Tokio. Wann finden die Events statt? Wer sind die deutschen Medaillenhoffnungen? Wer überträgt das Event? ran hat alle wichtigen Informationen zusammengefasst.
Die Weltmeisterschaft in Tokio stellt das klare Highlight der Leichtathletik-Saison 2025 dar. Vom 13. bis zum 21. September werden die besten Athleten aus allen Nationen in der japanischen Hauptstadt um Gold, Silber und Bronze kämpfen.
Neben internationalen Stars wie Armand Duplantis, Karsten Warholm und Sydney McLaughlin werden auch die deutschen Leichtathletik-Asse wie Malaika Mihambo und Leo Neugebauer nach Medaillen greifen.
Leichtathletik-WM, Zeitplan: Wann fallen die Entscheidungen?
Die Leichtathletik-WM ist unterteilt in eine Morgen- und eine Abendsession. Aufgrund der Zeitumstellung finden einige Events nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht statt.
Hierbei handelt es sich allerdings abgesehen von den Straßen-Wettbewerben (Marathon und Gehen) um keine Medaillenentscheidungen. Im Siebenkampf (19./20. September) und im Zehnkampf (20./21. September) sind allerdings einige Disziplinen im Verlaufe der Früh-Session terminiert.
Die meisten Medaillenentscheidungen finden etwa zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr (MEZ) statt.
13. September (Samstag)
- 01.00 Uhr: 35 km Gehen Männer
- 01.00 Uhr: 35 km Gehen Frauen
- 14.10 Uhr: Kugelstoßen Männer
- 14.30 Uhr: 10.000 m Frauen
- 15.20 Uhr: 4x400 m Mixed-Staffel
14. September (Sonntag)
- 01.00 Uhr: Marathon Frauen
- 12.10 Uhr: Diskuswurf Frauen
- 13.40 Uhr: Weitsprung Frauen
- 14.30 Uhr: 10.000 m Männer
- 15.13 Uhr: 100 m Frauen
- 15.20 Uhr: 100 m Männer
15. September (Montag)
- 01.00 Uhr: Marathon Männer
- 13.10 Uhr: Stabhochsprung Männer
- 14.00 Uhr: Hammerwurf Frauen
- 14.55 Uhr: 3000 m Hindernis Männer
- 15.20 Uhr: 100 m Hürden Frauen
16. September (Dienstag)
- 13.35 Uhr: Hochsprung Männer
- 14.00 Uhr: Hammerwurf Männer
- 15.05 Uhr: 1.500 m Frauen
- 15.20 Uhr: 110 m Hürden Männer
17. September (Mittwoch)
- 13.10 Uhr: Stabhochsprung Frauen
- 13.50 Uhr: Weitsprung Männer
- 14.30 Uhr: 3000 m Hindernis Frauen
- 15.20 Uhr: 1500 m Männer
18. September (Donnerstag)
- 12.23 Uhr: Speerwurf Männer
- 13.55 Uhr: Dreisprung Frauen
- 15.10 Uhr: 400 m Männer
- 15.24 Uhr: 400 m Frauen
19. September (Freitag)
- 13.50 Uhr: Dreisprung Männer
- 14.15 Uhr: 400 m Hürden Männer
- 14.27 Uhr: 400 m Hürden Frauen
- 15.06 Uhr: 200 m Männer
- 15.22 Uhr: 200 m Frauen
20. September (Samstag)
- 00.30 Uhr: 20 km Gehen Frauen
- 02.50 Uhr: 20 km Gehen Männer
- 12.54 Uhr: Kugelstoßen Frauen
- 14.05 Uhr: Speerwurf Frauen
- 14.11 Uhr: Siebenkampf Frauen (800 m Frauen / letzter Wettbewerb)
- 14.29 Uhr: 5000 m Frauen
- 15.22 Uhr: 800 m Männer
21. September (Sonntag)
- 12.30 Uhr: Hochsprung Frauen
- 12.35 Uhr: 800 m Frauen
- 12.50 Uhr: 5000 m Männer
- 13.00 Uhr: Diskuswurf Männer
- 13.25 Uhr: 4x400 m Männer
- 13.40 Uhr: 4x400 m Frauen
- 13.55 Uhr: Zehnkampf Männer (1500 m / letzter Wettbewerb)
- 14.10 Uhr: 4x100 m Frauen
- 14.20 Uhr: 4x100 m Männer*
Leichtathletik-WM 2025: Wer überträgt im Free-TV?
Die Leichtathletik WM wird von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern "ARD" und "ZDF" im Wechsel übertragen. Das Erste übernimmt die erste Übertragung am 13. September.
Zudem wird Eurosport an allen Wettkampftagen live mit dabei sein. Die Übertragung ist ebenfalls kostenlos.
Die Übertragungen beginnen meist gegen Mitternacht oder in den frühen Morgenstunden und ziehen sich bis in den späten Nachmittag.
Leichtathletik-WM 2025: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream?
Sowohl die Übertragung von Eurosport als auch der öffentlich-rechtlichen Sender kann kostenlos auf Joyn gestreamt werden.
Die Leichtathletik-WM kann kostenlos in den Mediatheken der "ARD" und des "ZDF" unter "sportschau.de" und "zdf.de" gestreamt werden.
Der Eurosport-Stream läuft zudem kostenpflichtig auf "Discovery+" und "DAZN".
Leichtathletik-WM 2025: Die deutschen Starter im Überblick
Der DLV schickt für die Leichtathletik-WM in Tokio insgesamt 79 Athleten ins Rennen.
Frauen:
- 100 Meter: Gina Lückenkemper, Lisa Mayer, Sina Mayer
- 200 Meter: Sophia Junk, Jessica-Bianca Wessolly
- 4x100 Meter: Jolina Ernst, Rebekka Haase, Sophia Junk, Gina Lückenkemper, Lisa Mayer, Sina Mayer
- 4x400 Meter: Eileen Demes, Annkathrin Hoven, Jana Lakner, Elisa Lechleitner, Johanna Martin, Skadi Schier
- 4x400 Meter Mixed: Jana Lakner, Elisa Lechleitner, Johanna Martin
- 800 Meter: Smilla Kolbe, Majtie Kolberg
- 1.500 Meter: Jolanda Kallabis, Nele Weßel
- 5.000 Meter: Elena Burkard, Lea Meyer
- 10.000 Meter: Eva Dieterich
- 400 m Hürden: Eileen Demes, Elena Kelety
- 3.000 m Hindernis: Olivia Gürth, Gesa Krause, Lea Meyer
- Hochsprung: Christina Honsel, Imke Onnen
- Weitsprung: Malaika Mihambo
- Dreisprung: Caroline Joyeux, Jessie Maduk
- Kugelstoß: Alina Kenzel, Katharina Maisch, Yemisi Ogunleye
- Diskuswurf: Shanice Craft, Kristin Pudenz, Marike Steinacker
- Hammerwurf: Samantha Borutta, Aileen Kuhn
- Siebenkampf: Vanessa Grimm, Sandrina Sprengel
Männer:
- 100 Meter: Owen Ansah, Lucas Ansah-Peprah
- 400 Meter: Jean Paul Bredau
- 4x100 Meter: Deniz Almas, Owen Ansah, Lucas Ansah-Peprah, Heiko Gussmann, Marvin Schulte, Julian Wagner
- 4x400 Meter Mixed: Emil Agyekum, Florian Kroll, Manuel Sanders
- 800 Meter: Alexander Stepanov
- 1.500 Meter: Robert Farken
- 5.000 Meter: Mohamed Abdilaahi, Florian Bremm
- 10.000 Meter: Aaron Bienenfeld
- Marathon: Amanal Petros, Richard Ringer
- 20 km Gehen: Leo Köpp, Christopher Linke
- 35 km Gehen: Johannes Frenzl, Jonathan Hilbert, Christopher Linke
- 110 m Hürden: Gregory Minoué, Manuel Mordi
- 400 m Hürden: Emil Agyekum, Owe Fischer-Breiholz
- 3.000 m Hindernis: Karl Bebendorf, Niklas Buchholz, Frederik Ruppert
- Hochsprung: Tobias Potye
- Stabhochsprung: Torben Blech, Bo Kanda Lita Baehre, Oleg Zernikel
- Weitsprung: Simon Batz
- Dreisprung: Max Heß
- Diskuswurf: Henrik Janssen, Mika Sosna, Steven Richter
- Hammerwurf: Merlin Hummel
- Speerwurf: Julian Weber
- Zehnkampf: Niklas Kaul, Leo Neugebauer, Till Steinforth
Leichtathletik-WM: Die deutschen Medaillenhoffnungen
Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris haben die deutschen Leichtathleten in Summe vier Medaillen gewonnen. Es besteht durchaus die Möglichkeit, diese Bilanz bei der WM 2025 zu steigern. Wir werfen einen Blick auf die Medaillenkandidaten.
- Julian Weber (Speerwurf)
Julian Weber führt mit 91,51 Metern die Weltbestenliste an. Bei Europameisterschaften konnte der 31-Jährige schon Gold und Silber gewinnen. Nun soll es auch endlich bei einer WM klappen
- Leo Neugebauer (Zehnkampf)
Der deutsche Zehnkampf-Rekordhalter (8848 Punkte) zählt inzwischen ganz klar zur Weltspitze. Bei den Olympischen Spielen 2024 gewann Neugebauer Silber. Nun könnte es Gold werden, jedoch ist die Konkurrenz stark.
- Niklas Kaul (Zehnkampf)
Kaul ist ein Athlet für Großereignisse und hat bereits einen Weltmeister- und einen Europameistertitel auf dem Konto. In den letzten Jahren sind ein paar andere vorbeigezogen, läuft alles glatt, kommt aber auch er für eine Medaille infrage.
- Robert Farken (1500 Meter)
Medaillenhoffnungen auf Mittelstrecken gab es lange nicht, jedoch schickt sich Robert Farken an, das zu ändern. Der 27-Jährige hat in diesem Jahr einen neuen deutschen Rekord über 1500 Meter aufgestellt und mischt in internationalen Top-Rennen vorne mit. Gegen die starke Konkurrenz aus Afrika wird es aber schwierig.
- Frederik Ruppert (3000 m Hindernis)
Frederik Ruppert hat als Weltranglisten-Zweiter die noch besseren Chancen im Vergleich zu Robert Farken. Der Hindernis-Spezialist konnte erst kürzlich im Rahmen der Diamond League die Weltelite düpieren.
- Max Heß (Dreisprung)
Der Europameister aus dem Jahre 2016 mischt noch immer ganz weit vorne mit. In diesem Jahr kam Heß bereits auf 17,43 Meter, was in der Weltjahresbestenliste mit Rang sechs einhergeht. Die Konkurrenz ist in Reichweite.
- Merlin Hummel (Hammerwurf)
Der 23-Jährige steht noch am Anfang seiner Karriere, gehört aber schon zur Elite. Mit 81,27 Metern ist auch er auf Platz sechs in der Weltjahresbestenliste.
- Malaika Mihambo (Weitsprung)
Malaika Mihambo ist die erfolgreichste deutsche Leichtathletin der letzten Jahre. Die Weitspringerin hat bereits alle großen Titel gewonnen und zählt auch bei dieser WM zu den absoluten Top-Favoritinnen.
- Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen)
Bei den Olympischen Spielen 2024 gewann Ogunleye etwas überraschend Gold, zählt aber inzwischen auch zur absoluten Elite. In der laufenden Saison gab es Ups & Downs, jedoch ist sie als Viertplatzierte der Weltrangliste ganz klar eine Medaillenkandidaten.
- Christina Honsell (Hochsprung)
Christina Honsell hat in diesem Jahr erstmals die Zwei-Meter-Marke überqueren können und liegt in der Weltjahresbestenliste auf dem dritten Platz. Damit gehört sie zu den Medaillenkandidatinnen.
- 4-x-100m-Staffel der Damen
Die deutschen Damen-Staffel über 4x100-Meter dominiert seit Jahren auf europäischer Bühne und konnte sich 2024 auch bei den Olympischen Spielen Bronze sichern. Im Einzelwettbewerb sind die deutschen Sprinterinnen um Europameisterin Gina Lückenkemper wohl nicht im Kampf um Edelmetall vertreten, in der Staffel aber sehr wohl.