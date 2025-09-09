Leichtathletik-WM 2025 live: Zeitplan, TV-Übertragung und deutsche Medaillenchancen - alle Infos

Die Weltmeisterschaft in Tokio stellt das klare Highlight der Leichtathletik-Saison 2025 dar. Vom 13. bis zum 21. September werden die besten Athleten aus allen Nationen in der japanischen Hauptstadt um Gold, Silber und Bronze kämpfen.

Die Leichtathletik-WM 2025 steigt vom 13. bis zum 21. September in Tokio. Wann finden die Events statt? Wer sind die deutschen Medaillenhoffnungen? Wer überträgt das Event? ran hat alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Neben internationalen Stars wie Armand Duplantis, Karsten Warholm und Sydney McLaughlin werden auch die deutschen Leichtathletik-Asse wie Malaika Mihambo und Leo Neugebauer nach Medaillen greifen.

Die meisten Medaillenentscheidungen finden etwa zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr (MEZ) statt.

Hierbei handelt es sich allerdings abgesehen von den Straßen-Wettbewerben (Marathon und Gehen) um keine Medaillenentscheidungen. Im Siebenkampf (19./20. September) und im Zehnkampf (20./21. September) sind allerdings einige Disziplinen im Verlaufe der Früh-Session terminiert.

Die Leichtathletik-WM ist unterteilt in eine Morgen- und eine Abendsession. Aufgrund der Zeitumstellung finden einige Events nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht statt.

Die Übertragungen beginnen meist gegen Mitternacht oder in den frühen Morgenstunden und ziehen sich bis in den späten Nachmittag.

Zudem wird Eurosport an allen Wettkampftagen live mit dabei sein. Die Übertragung ist ebenfalls kostenlos.

Die Leichtathletik WM wird von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern "ARD" und "ZDF" im Wechsel übertragen. Das Erste übernimmt die erste Übertragung am 13. September.

Die Leichtathletik-WM kann kostenlos in den Mediatheken der "ARD" und des "ZDF" unter "sportschau.de" und "zdf.de" gestreamt werden.

Sowohl die Übertragung von Eurosport als auch der öffentlich-rechtlichen Sender kann kostenlos auf Joyn gestreamt werden.

Leichtathletik-WM: Die deutschen Medaillenhoffnungen

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris haben die deutschen Leichtathleten in Summe vier Medaillen gewonnen. Es besteht durchaus die Möglichkeit, diese Bilanz bei der WM 2025 zu steigern. Wir werfen einen Blick auf die Medaillenkandidaten.

Julian Weber (Speerwurf)

Julian Weber führt mit 91,51 Metern die Weltbestenliste an. Bei Europameisterschaften konnte der 31-Jährige schon Gold und Silber gewinnen. Nun soll es auch endlich bei einer WM klappen

Leo Neugebauer (Zehnkampf)

Der deutsche Zehnkampf-Rekordhalter (8848 Punkte) zählt inzwischen ganz klar zur Weltspitze. Bei den Olympischen Spielen 2024 gewann Neugebauer Silber. Nun könnte es Gold werden, jedoch ist die Konkurrenz stark.

Niklas Kaul (Zehnkampf)

Kaul ist ein Athlet für Großereignisse und hat bereits einen Weltmeister- und einen Europameistertitel auf dem Konto. In den letzten Jahren sind ein paar andere vorbeigezogen, läuft alles glatt, kommt aber auch er für eine Medaille infrage.

Robert Farken (1500 Meter)

Medaillenhoffnungen auf Mittelstrecken gab es lange nicht, jedoch schickt sich Robert Farken an, das zu ändern. Der 27-Jährige hat in diesem Jahr einen neuen deutschen Rekord über 1500 Meter aufgestellt und mischt in internationalen Top-Rennen vorne mit. Gegen die starke Konkurrenz aus Afrika wird es aber schwierig.

Frederik Ruppert (3000 m Hindernis)

Frederik Ruppert hat als Weltranglisten-Zweiter die noch besseren Chancen im Vergleich zu Robert Farken. Der Hindernis-Spezialist konnte erst kürzlich im Rahmen der Diamond League die Weltelite düpieren.

Max Heß (Dreisprung)

Der Europameister aus dem Jahre 2016 mischt noch immer ganz weit vorne mit. In diesem Jahr kam Heß bereits auf 17,43 Meter, was in der Weltjahresbestenliste mit Rang sechs einhergeht. Die Konkurrenz ist in Reichweite.

Merlin Hummel (Hammerwurf)

Der 23-Jährige steht noch am Anfang seiner Karriere, gehört aber schon zur Elite. Mit 81,27 Metern ist auch er auf Platz sechs in der Weltjahresbestenliste.

Malaika Mihambo (Weitsprung)

Malaika Mihambo ist die erfolgreichste deutsche Leichtathletin der letzten Jahre. Die Weitspringerin hat bereits alle großen Titel gewonnen und zählt auch bei dieser WM zu den absoluten Top-Favoritinnen.

Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen)

Bei den Olympischen Spielen 2024 gewann Ogunleye etwas überraschend Gold, zählt aber inzwischen auch zur absoluten Elite. In der laufenden Saison gab es Ups & Downs, jedoch ist sie als Viertplatzierte der Weltrangliste ganz klar eine Medaillenkandidaten.

Christina Honsell (Hochsprung)

Christina Honsell hat in diesem Jahr erstmals die Zwei-Meter-Marke überqueren können und liegt in der Weltjahresbestenliste auf dem dritten Platz. Damit gehört sie zu den Medaillenkandidatinnen.

4-x-100m-Staffel der Damen

Die deutschen Damen-Staffel über 4x100-Meter dominiert seit Jahren auf europäischer Bühne und konnte sich 2024 auch bei den Olympischen Spielen Bronze sichern. Im Einzelwettbewerb sind die deutschen Sprinterinnen um Europameisterin Gina Lückenkemper wohl nicht im Kampf um Edelmetall vertreten, in der Staffel aber sehr wohl.