Tragischer Vorfall in den USA

CrossFit: Lazar Dukic ertrunken - Todes-Drama um Schwimmer

  • Aktualisiert: 13.08.2024
  • 09:54 Uhr
  • Philipp Schmalz
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Bei einer CrossFit-Veranstaltung in den USA ist der serbische Schwimmer Lazar Dukic ertrunken. Das Drama soll sich kurz vor der Ziellinie ereignet haben. 

Erschütterung in den USA! Der CrossFit-Wettbewerb im Marine Creek Lake in Fort Worth wurde von einem Todesfall überschattet.

Wie der Veranstalter mittlerweile bekanntgab, ist der serbische Schwimmer Lazar Dukic kurz vor der Ziellinie des Wettbewerbs ertrunken.

In einer Stellungnahme zeigte sich der CrossFit-CEO Don Faul über die Ereignisse erschüttert: "Die CrossFit-Gemeinschaft ist wie eine Familie. Wir werden alles tun, was wir können, um unsere Mitglieder in dieser tragischen Zeit zu unterstützen."

Die genauen Umstände von Dukic' Tod sind noch nicht geklärt. Augenzeugen zufolge soll der 28-Jährige sichtlich in Not gewesen sein, bevor er unter der Wasseroberfläche verschwand. Eine Untersuchung soll nun Klarheit bringen.

Die Leiche des Schwimmers wurde rund eine Stunde nach dem Vorfall geborgen. Der Tod von Dukic dürfte große Diskussionen rund um die Sicherheitsverfahren bei derartigen Wettbewerben auslösen. Berichten zufolge sollen beispielsweise keine Jet-Skis mit Rettungsschwimmern in der Nähe gewesen sein.

Zahlreiche Mitstreiter und Athleten drückten den Angehörigen von Dukic über die sozialen Medien ihr Mitgefühl aus.

