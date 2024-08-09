CrossFit: Lazar Dukic ertrunken - Todes-Drama um Schwimmer

Bei einer CrossFit-Veranstaltung in den USA ist der serbische Schwimmer Lazar Dukic ertrunken. Das Drama soll sich kurz vor der Ziellinie ereignet haben.

Erschütterung in den USA! Der CrossFit-Wettbewerb im Marine Creek Lake in Fort Worth wurde von einem Todesfall überschattet.

Wie der Veranstalter mittlerweile bekanntgab, ist der serbische Schwimmer Lazar Dukic kurz vor der Ziellinie des Wettbewerbs ertrunken.

In einer Stellungnahme zeigte sich der CrossFit-CEO Don Faul über die Ereignisse erschüttert: "Die CrossFit-Gemeinschaft ist wie eine Familie. Wir werden alles tun, was wir können, um unsere Mitglieder in dieser tragischen Zeit zu unterstützen."

Die genauen Umstände von Dukic' Tod sind noch nicht geklärt. Augenzeugen zufolge soll der 28-Jährige sichtlich in Not gewesen sein, bevor er unter der Wasseroberfläche verschwand. Eine Untersuchung soll nun Klarheit bringen.