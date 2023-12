Darts-WM 2024 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker - Tag 10 am 27. Dezember

Anzeige Die 31. Edition der Darts-Weltmeisterschaft findet von Mitte Dezember bis Anfang Januar im legendären Ally Pally in London statt. Wer überträgt die WM heute im TV? Wo gibt es einen Livestream? ran hat hier alle Infos zur Übertragung der Darts-WM gesammelt. Die PDC World Darts Championship 2024 wird vom 15. Dezember 2023 bis zum 3. Januar 2024 im Alexandra Palace - besser bekannt als Ally Pally - in London ausgetragen. Bei der 31. Auflage der Darts-Weltmeisterschaft wird der Nachfolger von Vorjahressieger Michael Smith gesucht. Erstmals haben sich fünf deutsche Spieler qualifiziert (Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel und Dragutin Horvat), bis auf Horvat erreichten alle die 3. Runde. Hier erhaltet ihr alle Informationen darüber, welche Spiele der Darts-WM heute live im Fernsehen und im Livestream übertragen werden.

Darts-Weltmeisterschaft 2024 heute live: Werden die Spiele im Free-TV übertragen? Ja, im deutschen Free-TV ist heute wieder ein Großteil der Sessions bei Sport1 zu sehen.

PDC World Dart Championship 2024: Wer zeigt die Spiele heute im Pay-TV? DAZN zeigt auch heute sämtliche Partien der Darts-WM im Pay-TV. Dafür müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Darts-WM 2024 live: Wo läuft das Turnier heute im Livestream? Sport1 stellt einen kostenfreien Livestream bereit, ebenso auch Joyn. Nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos bei DAZN könnt ihr dort zudem alle Spiele und Sessions im Livestream sehen. Hier geht es direkt zum Livestream der Darts-WM bei Joyn.

Darts-WM heute live: Welche Spiele finden am Mittwoch, 27. Dezember, statt? Hinweis: Die Reihenfolge der Matches kann sich kurzfristig ändern Nachmittagssession (13:30 Uhr) Scott Williams vs. Martin Schindler (3. Runde)

Dave Chisnall vs. Gabriel Clemens (3. Runde)

Rob Cross vs. Jeffrey de Graaf (3. Runde) Abendsession (20 Uhr) Matt Campbell vs. Luke Littler (3. Runde)

Michael van Gerwen vs. Richard Veenstra (3. Runde)

Michael Smith vs. Madars Razma (3. Runde)

Darts-WM heute live: Welche Spiele fanden am Samstag, 23. Dezember, statt? Nachmittagsession (13:30 Uhr) Kim Huybrechts vs. Richard Veenstra 0:3 (2. Runde)

Callan Rydz vs. Ricardo Pietreczko 2:3 (2. Runde)

Jonny Clayton vs. Steve Lennon 3:1 (2. Runde)

Daryl Gurney vs. Steve Beaton 3:1 (2. Runde) Abendsession (20:00 Uhr) Ryan Searle vs. Tomoya Goto 3:1 (2. Runde)

Josh Rock vs. Berry van Peer 1:3 (2. Runde)

Stephen Bunting vs. Ryan Joyce 3:0 (2. Runde)

Nathan Aspinall vs. Ricky Evans 0:3 (2. Runde)

Darts-WM heute live: Welche Spiele fanden am Freitag, 22. Dezember, statt? Nachmittagsession (13:30 Uhr) Brendan Dolan vs. Mickey Mansell 3:2 (2. Runde)

Jose de Sousa vs. Jeffrey de Graaf 1:3 (2. Runde)

Krzysztof Ratajski vs. Jamie Hughes 3:1 (2. Runde)

Dirk van Duijvenbode vs. Boris Krcmar 1:3 (2. Runde) Abendsession (20:00 Uhr) Dimitri Van den Bergh vs. Florian Hempel 2:3 (2. Runde)

Martin Schindler vs. Jermaine Wattimena 3:1 (2. Runde)

Raymond van Barneveld vs. Radek Szaganski 3:1 (2. Runde)

Chris Dobey vs. William O'Connor 3:2 (2. Runde)

Darts-WM heute live: Welche Spiele fanden am Donnerstag, 21. Dezember, statt? Nachmittagsession (13:30 Uhr) Mickey Mansell vs. Xiaochen Zong 3:0 (1. Runde)

Luke Woodhouse vs. Berry van Peer 2:3 (1. Runde)

Madars Razma vs. Mike De Decker 3:1 (2. Runde)

Rob Cross vs. Thibault Tricole 3:0 (2. Runde) Abendsession (20:00 Uhr) Andrew Gilding vs. Luke Littler 1:3 (2. Runde)

Danny Noppert vs. Scott Williams 0:3 (2. Runde)

Gabriel Clemens vs. Man Lok Leung 3:1 (2. Runde)

Damon Heta vs. Martin Lukeman 3:1 (2. Runde)

Darts-WM heute live: Welche Spiele fanden am Mittwoch, 20. Dezember, statt? Nachmittagsession (13:30 Uhr)

Radek Szaganski vs. Marko Kantele 3:2 (1. Runde)

Steve Lennon vs. Owen Bates 3:2 (1. Runde)

William O'Connor vs. Bhav Patel 3:0 (1. Runde)

Ross Smith vs. Niels Zonneveld 3:1 (2. Runde) Abendsession (20 Uhr)

Ryan Joyce vs. Alex Spellman 3:1 (1. Runde)

Richard Veenstra vs. Ben Robb 3:0 (1. Runde)

Christian Kist vs. Luke Littler 0:3 (1. Runde)

Peter Wright vs. Jim Williams 0:3 (2. Runde)

Darts-WM heute live: Welche Spiele fanden am Dienstag, 19. Dezember, statt Nachmittagsession (13:30 Uhr)

Ian White vs. Tomoya Goto 1:3 (1. Runde)

Ritchie Edhouse vs. Jeffrey de Graaf 2:3 (1. Runde)

Keegan Brown vs. Boris Krcmar 1:3 (1. Runde)

James Wade vs. Matt Campbell 2:3 2. Runde) Abendsession (20 Uhr)

Steve Beaton vs. Wessel Nijman 3:1 (1. Runde)

Mike De Decker vs. Dragutin Horvat 3:0 (1. Runde)

Ricardo Pietreczko vs. Mikuru Suzuki 3:0 (1. Runde)

Michael van Gerwen vs. Keane Barry 3:0 (2. Runde)

Darts-WM heute live: Welche Spiele fanden am Montag, 18. Dezember, statt Abendsession (20:15 Uhr)

Mario Vandenbogaerde - Thibault Tricole 1:3 (1. Runde)

Gian van Veen - Man Lok Leung 2:3 (1. Runde)

Martin Lukeman - Haupai Puah 3:1 (1. Runde)

Gerwyn Price - Connor Scutt 3:0 (2. Runde)

Darts-WM: Welche Spiele fanden Sonntag statt? Nachmittagsession (13:30 Uhr)

Ricky Evans - Simon Adams 3:0 (1. Runde)

Jim Williams - Norman Madhoo 3:0 (1. Runde)

Matt Campbell - Lourence Ilagan 3:2 (1. Runde)

Joe Cullen - Darren Penhall 3:0 (2. Runde) Abendsession (20 Uhr)

Dylan Slevin - Florian Hempel 1:3 (1. Runde)

Niels Zonneveld - Darren Webster 3:1 (1. Runde)

Jermaine Wattimena - Fallon Sherrock 3:1 (1. Runde)

Luke Humphries - Lee Evans 3:0 (2. Runde)

Darts-WM: Welche Spiele fanden Samstag statt? Am Samstag, den 16. Dezember 2023, wurden folgende Spiele ausgetragen:

Lee Evans - Sandro Eric Sosing 3:0 (1. Runde)

Connor Scutt - Krzysztof Kciuk 3:0 (1. Runde)

Darren Penhall - Jules van Dongen 3:1 (1. Runde)

Dave Chisnall - Cameron Menzies 3:1 (2. Runde) Jamie Hughes - David Cameron 3:1 (1. Runde)

Keane Barry - Reynaldo Rivera 3:1 (1. Runde)

Scott Williams - Haruki Muramatsu 3:1 (1. Runde)

Gary Anderson - Simon Whitlock 3:0 (2. Runde)

Darts-WM: Welche Spiele fanden Freitag statt? Zum Auftakt der Darts-WM am Freitag, den 15. Dezember 2023, wurden folgende Spiele ausgetragen:

Kevin Doets vs. Stowe Buntz 3:0 (1. Runde)

Cameron Menzies vs. Rusty Rodriguez 3:0 (1. Runde)

Simon Whitlock vs. Paolo Nebrida 3:2 (1. Runde)

Michael Smith vs. Doets 3:2 (2. Runde)

Hier findet ihr den gesamten Spielplan des Turniers!

Promi-Darts-WM 2024 am 6. Januar live auf ProSieben

Darts-WM heute live: Alle Infos zur Übertragung Wettbewerb: PDC World Darts Championship 2024

Datum: 15. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024

Austragungsort: Alexander Palace (London, England)

Free-TV: Sport1

Pay-TV: DAZN

Livestream: Sport1, Joyn DAZN

Liveticker: ran.de Hier findest du noch mehr Infos zu Spielplan, Modus, Termine und Favoriten der Darts-WM.

Darts-WM 2024: Der Favoriten-Check

Am 15. Dezember 2023 ist es wieder so weit, dann wird der Ally Pally in London von kostümierten Massen heimgesucht und bis zum 3. Januar zur Bühne für die besten Darts-Profis der Welt. Doch wer hat besonders gute Chancen auf den Titel und wer könnte überraschen? Die Top-Favoriten vor dem Turnier im großen ran-Check. © ANP Michael Smith

Nach seinem WM-Sieg im Januar 2023 baute Smith ab, wechselte im Juli seinen Ausrüster und spielt seitdem mit neuen Pfeilen. Erfolg hatte er damit bislang noch nicht, seine beiden einzigen Turniersiege feierte er zuvor. © 2023 Getty Images Michael Smith

Zudem erreichte er kein einziges Major-Finale, in der Premier League scheiterte er im Halbfinale. Bislang ist es noch nicht sein Jahr, der "Bully Boy" wirkt schlagbar. Zum Auftakt warten entweder der formstarke Stowe Buntz oder Kevin Doets. © 2023 Getty Images Luke Humphries

2022 etablierte sich Humphries endgültig in der Weltspitze, 2023 drehte "Cool Hand Luke" aber nochmal so richtig auf - und ist zum perfekten Zeitpunkt in bestechender Form. © Action Plus Luke Humphries

Drei der vier jüngsten Major-Titel gingen an den 28-Jährigen, einzig beim European Championship schied er im Viertelfinale aus. Zudem spielte er über das Jahr betrachtet den dritthöchsten Average und gilt auch unter den Wettanbietern als Top-Favorit. © Action Plus Michael van Gerwen

Der Niederländer weiß nur zu gut, wie es sich anfühlt, die begehrte Trophäe in den Händen zu halten. Drei Mal gelang ihm das bereits, auch in wenigen Wochen könnte van Gerwen wieder die Nummer eins sein. Fünf Major-Endspiele erreichte er 2023, zwei beendete er siegreich. © Panama Pictures Michael van Gerwen

Hinzu kommen noch zwei Erfolge bei der World Series und jeweils ein Turniersieg auf der European Tour und bei den Players Championships. Und sowieso: Mit "MvG" ist auf den größten Bühnen der Welt immer zu rechnen. © Panama Pictures Gerwyn Price

2021er Weltmeister Price komplettiert das Feld der größten Favoriten auf den WM-Titel. Beim "Iceman" wechselten sich im laufenden Jahr vor allem bei den Majors starke Vorstellungen mit weniger guten ab, seinen einzigen großen Titel gewann er beim World Cup gemeinsam mit Landsmann Jonny Clayton für Wales. © Action Plus Gerwyn Price

Aber: Er spielte neben dem zweithöchsten Average auch die vierthöchste Doppel-Quote des Jahres und kam in zwölf Endspiele. Und bei der WM läuft Price in der Regel sowieso heiß. © Action Plus Gary Anderson

Nach einem schwierigen Jahr hat sich Anderson eindrucksvoll in der Weltspitze zurückgemeldet und gehört 2023 zu den konstantesten Spielern. Keiner spielte einen höheren Average (98,72) als "The Flying Scotsman", der sein einziges Major-Finale gemeinsam mit Peter Wright gegen Price und Clayton verlor. © Action Plus Gary Anderson

Dafür siegte er bei drei Pro Tour Events, einmal warf er dabei einen 9-Darter. Beim Grand Slam schlug er unter anderem Price und van Duijvenbode, scheiterte aber im Viertelfinale an Humphries. Trotzdem: Anderson sollte man in diesem Jahr wieder auf der Rechnung haben. © Action Plus Peter Wright

Wright hat ein schwieriges Jahr hinter sich, sucht sowohl nach Konstanz als auch nach den richtigen Pfeilen, die er regelmäßig während einer Partie wechselt. © Action Plus Peter Wright

Zwar holte er mit den European Championship einen Major, schied beim Grand Slam aber nach einer enttäuschenden Vorrunde aus und war für die Players Championship Finals nicht mal qualifiziert. Der Trend zeigte im Spätsommer und Herbst leicht nach oben, allerdings wäre ein WM-Sieg sehr überraschend. © Action Plus Josh Rock

Im vergangenen Jahr mischte Josh Rock die Darts-Elite auf und erreichte bei der Weltmeisterschaft das Achtelfinale, auch 2023 ist dem Nordiren einiges zuzutrauen. © Action Plus Josh Rock

Beim Grand Slam gewann er seine Gruppe vor Chris Dobey und Clayton und zog er erstmals in seiner Karriere in ein Major-Viertelfinale ein, unterlag dort aber James Wade. Zuvor erreichte er vier Players-Championship-Endspiele und stand auch bei den Austrian Open im Finale. © Action Plus James Wade

Nach anderthalb schwierigen Jahren inklusive Erstrunden-Aus bei der WM 2023 zeigte Wade seine Klasse in den vergangenen Monaten wieder. "The Machine" zog bei den jüngsten drei Major-Events mindestens in die Runde der letzten Acht ein, die European Championship verlor er im Finale gegen Wright. © Action Plus James Wade

Beim Grand Slam und den Player Champions Finals war im Viertel- und Halbfinale jeweils gegen Humphries Schluss. Sein Trumpf sind die Checkouts, nur Ryan Joyce war in diesem Jahr stärker auf die Doppel. © Action Plus Rob Cross

Der ehemalige Elektriker Cross - daher auch der Spitzname "The Voltage" - zeigte über das gesamte Jahr hinweg gute bis sehr gute Leistungen und gehört zurecht zum Kreis derer, denen nach den Top-Favoriten am ehesten der ganz große Wurf zugetraut wird. © Action Plus Rob Cross

Der 33-Jährige spielte den fünfthöchsten Average, scheiterte im Grand Slam erst im Finale und holte zwei Events auf der World Tour sowie den European Grand Prix. © 2023 Getty Images Dave Chisnall

Satte fünf Events konnte "Chizzy" dieses Jahr für sich entscheiden, darunter drei Turniere auf der European Tour. Bemerkenswert: Drei davon gewann er gegen Humphries, den wohl besten Spieler 2023. © Pro Sports Images Dave Chisnall

Bekommt er seine Doppel-Quote bei der WM in den Griff - über das Jahr betrachtet liegt er nur auf Platz 80 - ist etwas drin. Das Scoring war schließlich nur ganz selten sein Problem. © Action Plus Stephen Bunting

Buntings Karriere ist geprägt von Auf und Abs, sinnbildlich dafür kann auch der vergangene Winter stehen. So erreichte er überraschend das WM-Viertelfinale, bei den zwei nachfolgenden Majors verlor er allerdings seine zweite bzw. erste Partie. © Action Plus Stephen Bunting

Zum Ende dieses Jahres brachte er dann aber Konstanz in sein Spiel, zog beim Grand Slam in das Halb- und bei den Players Championship Finals in das Viertelfinale ein und verlor jeweils knapp. Spielt er ab dem 15. Dezember so weiter, kann es für "The Bullet" weit gehen. © Action Plus Nathan Aspinall

Die Freude über seinen zweiten Major-Titel war Aspinall nach dem deutlichen Endspiel-Sieg im Juli beim World Matchplay über Jonny Clayton anzumerken. Satte vier Jahre hatte er auf seinen zweiten großen Erfolg warten müssen. © Action Plus Nathan Aspinall

Bei Weltmeisterschaften enttäuschte "The Asp" in der jüngeren Vergangenheit allerdings und scheiterte drei Mal in Folge in der dritten Runde. Ähnlich wie bei Chisnall sind auch bei Aspinall eher die Checkouts das Problem, sein Scoring gehört zur Weltspitze. Spielt er die Doppel solide, ist einiges drin. © Pro Sports Images Jonny Clayton

Der Waliser hat komplizierte zwölf Monate hinter sich. In der ersten Hälfte lieferte er noch gut ab, gewann im April die Austrian Open und im Juni den World Cup. Zudem kam er in der Premier League in die Top 4 und zog beim World Matchplay in das Finale ein. © Action Plus Jonny Clayton

Im Anschluss folgte aber der Einbruch, was auch mit dem Tod seines Vaters zusammenhängen könnte. Bei den abschließenden Majors 2023 blieb er ohne nennenswerte Erfolge, sollte aber natürlich nicht unterschätzt werden. © Action Plus Chris Dobey

Besonders der Anfang des Jahres lief für Dobey herausragend gut. Das Masters gewann er und sicherte sich seinen ersten TV-Titel, im Anschluss gab es die Einladung zur Premier League, die er mit einem Tagessieg auf Rang sieben beendete. © Action Plus Chris Dobey

Dann ließ er drei weitere Major-Viertelfinals folgen, ehe seine Form zuletzt ein wenig abfiel. Trotzdem reicht es über das Jahr betrachtet noch zu einem Top-10-Average, auch bei der WM ist etwas drin. © Action Plus Honourable Mentions

Vorjahres-Halbfinalist Gabriel Clemens, Junioren-Weltmeister Luke Littler, dessen Final-Gegner Gian van Veen (im Bild) oder auch Joe Cullen, Ross Smith, Damon Heta und Danny Noppert - sie alle sind bei der WM keinesfalls zu unterschätzen. Zu den ganz heißen Titelanwärtern zählen sie jedoch nicht, trotzdem dürfte sich keiner der Top-Spieler einen der oben genannten als Gegner wünschen. © Action Plus

Spielplan