Anzeige Der FC Bayern München ist am Samstagnachmittag beim FC Basel zu Gast und absolviert dort sein einziges Testspiel vor dem Jahresauftakt in der Bundesliga. ran begleitet die Partie ab 15:30 Uhr im Liveticker. FC Basel gegen den FC Bayern München live: Für den deutschen Rekordmeister und Thomas Tuchel startet das Kalenderjahr kompliziert. Beim Testspiel in Basel muss der Trainer auf Noussair Mazraoui, Min-jae Kim, Bouna Sarr, Konrad Laimer und Serge Gnabry verzichten. Mit Daniel Peretz meldet sich außerdem ein Torhüter für mehrere Wochen verletzt ab. ran hält die wichtigsten Ereignisse rund um die Generalprobe vor dem Jahresauftakt in der Bundesliga im Liveticker fest.

FC Basel vs. Bayern München live LIVETICKER AKTUALISIEREN

+++ Abpfiff! Bayern kommt nicht über ein 1:1 hinaus +++ Schluss! Es bleibt beim 1:1 und in den vergangenen Minuten ist den Münchnern auch nicht mehr viel gelungen. Quasi mit dem Abpfiff hätte Basel sogar beinahe noch das 2:1 erzielt. Aufgrund der wechselhaften zweiten Halbzeit ist das Unentschieden nicht ganz unverdient für die Schweizer. Die Bayern hatten mehr Chancen und auch mehr Spielanteile, ließen über die volle Distanz aber viel Präzision vermissen. Bis zum Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim muss Tuchel da nochmal nachjustieren.

+++ 83. Spielminute: Gelingt den Bayern noch der letzte Punch? +++ Jetzt sieht wieder alles etwas mehr so aus, wie es im ersten Durchgang schon war: Die Bayern mit der grundsätzlichen Kontrolle, aber mit dem Unterschied, dass es ein paar Chancen gibt. Wieder ist es Zvonarek, der zum Abschluss kommt. Wieder klappt es nicht mit dem Torerfolg. Weiter 1:1.

+++ 76. Spielminute: Tel vergibt Doppelchance +++ Wieder die Bayern. Tel hat halblinks die Doppelchance, bringt den Ball jedoch nicht im Tor der Schweizer unter. Den hätte ein Stürmer mit seinem Talent durchaus machen können. Tuchel bringt kurz darauf Aznou für Pavlovic. Kimmich rückt jetzt ins Zentrum, Aznou verteidigt rechts.

+++ 74. Spielminute: Zvonarek verpasst die Führung! +++ Coman spielt auf dem rechten Flügel Kimmich frei, der wiederum Zvonarek mit etwas Glück bedient. Der kann aus gefährlicher Position abschließen, scheitert aber erneut. Bayern drückt jetzt! Tuchel wechselt nochmal. Krätzig und Wimmer ersetzen Davies und Upamecano.

+++ 70. Spielminute: Tor für den FC Bayern! +++ Und die Wechsel machen sich sofort bezahlt! Bayern drückt wieder mehr in der Offensive. Zunächst scheitert Zvonarek knapp an Salvi, dann gibt es eine Ecke. Diese landet bei Aseko, der von der Strafraumkante mit links abzieht. Der Schuss landet abgefälscht im Tor. 1:1! Was geht hier noch?

+++ 67. Spielminute: Tuchel mischt komplett durch +++ Tuchel verändert jetzt eine Menge und bringt zahlreiche Jugendspieler auf den Platz. Die Wechsel im Überblick: Choupo-Moting für Kane

Tel für Musiala

Zvonarek für Guerreiro

Aseko für Sane

+++ 65. Spielminute: Fast das 2:0! +++ Bayern schwimmt jetzt! Goretzka will sich einen Ball mit dem Kopf vorlegen, doch Barry läuft ihn ab und ist frei durch. Ulreich ist zur Stelle und pariert. Nur wenige Sekunden später ist es wieder ein langer Ball, der die Bayern-Defensive entblößt. Erneut läuft Barry auf das Bayern-Tor zu, doch Ulreich kommt raus und klärt, bevor es gefährlich wird. Basel ist hier jetzt das bessere Team!

+++ 59. Spielminute: Tor für den FC Basel! +++ Es hat sich ein bisschen angedeutet! Während den Bayern im Spiel nach vorn noch weniger gelingt als zuvor, scheint Basel im Angriffsspiel etwas zielstrebiger zu agieren. Gauto kommt rechts aus kurzer Distanz zum Abschluss und bringt das Heimteam mit 1:0 in Führung.

+++ 53. Spielminute: Basel hat die ersten Abschlüsse +++ Das Heimteam hat die ersten kleinen Chancen im zweiten Durchgang. Erst kommt Gauto zum Abschluss. Dieser verfehlt das Tor aber deutlich. Anschließend spielt Ulreich einen Fehlpass und Basel probiert es aus der Distanz. Auch dieser Versuch scheitert. Die Schweizer haben übrigens ordentlich durchgewechselt. Salvi, Barry, Gauto, Adjei, Akale, Onyegbule und van Breemen kommen in der Pause für Hitz, Jovanovic, Beney, Lang, Kade, Kololli und Barisic eingewechselt.

+++ 46. Spielminute: Weiter geht's! +++ Und weiter geht es in Basel! Die Bayern spielen jetzt aus Sicht der Kameraperspektive von rechts nach links. Finden sie jetzt die Lücken in der Basler-Abwehr? Tuchel bringt mit Coman, Ulreich und Goretzka drei neue Spieler. Runter müssen Müller, Neuer und de Ligt.

+++ Halbzeit! Bayern mit Ansätzen, aber ohne Präzision +++ Der FC Bayern tut sich bisher schwer mit der tiefen Formation des FC Basel. Zu Beginn kamen einige Impulse über die rechte Seite mit Kimmich als Antreiber, gegen Ende der Halbzeit kam Davies auf der linken Seite besser ins Rollen. Auch Kane lässt sich viel ins Mittelfeld fallen und kreiert so einige Angriffsszenen. Zu Chancen kommt es allerdings selten, weil die Präzision in der vorletzten oder letzten Aktion fällt. Weil Basel bisher kaum zu eigenen Angriffen kommt, fühlt es sich an wie das große Warten auf die Bayern-Führung. Mal sehen, was Tuchel zum zweiten Durchgang verändert.

+++ 45. Spielminute: Gelbe Karte für den FC Basel +++ Avdullahu hält Musiala regelwidrig und kassiert dafür die erste Gelbe Karte des Spiels. Aus dem von Sane getretenen Freistoß wird nichts.

+++ 37. Spielminute: Erste Chance für Basel +++ Wer vorne die Dinger nicht macht ... – der FC Basel kommt erstmals gefährlich vors Bayern-Tor. Kololli hat eine ziemlich gute Chance innerhalb des Strafraums. Sogar freistehend. Doch sein Abschluss ist zu harmlos, Neuer wird kaum gefordert.

+++ 31. Spielminute: Viele hohe Ballgewinne der Bayern – aber wenig Ertrag +++ Die Bayern betreiben viel Aufwand, erobern einige Bälle durch aggressives Gegenpressing sofort zurück. Allerdings können sie mit den daraus entstehenden Räumen noch nichts anfangen. Der vorletzte oder letzte Pass ist konsequent zu unpräzise, Chancen bleiben deshalb oft aus. Ein zähes Stück Arbeit für die Tuchel-Elf.

+++ 25. Spielminute: Basel bisher harmlos, Bayern schraubt an der Führung +++ Während die Bayern weiter am 1:0 schrauben, gelingt dem FC Basel wenig. Räume gab es durchaus nach dem einen oder anderen Ballgewinn, doch Gefahr entstand daraus nicht. Auf der anderen Seite gibt es einen Freistoß aus vielversprechender Position für die Bayern. Kane schnapp sich den Ball, bleibt aber an der Mauer hängen.

+++ 18. Spielminute: Müller und Kane verpassen die Führung knapp +++ Und dann sind die Bayern doch zur Stelle! Ein langer Ball findet Müller, der halbrechts frei durch ist. Weil der Ball noch springt, kann der Angreifer aber nur unkontrolliert mit der Innenseite abschließen. Hitz pariert. Wenig später kommt Kane im Strafraum aus guter Position zum Abschluss. Eine Chance, die der Engländer sonst nicht liegen lässt. Hier aber verzieht der Stürmer und der Ball geht knapp am Tor vorbei. Es steht also weiterhin 0:0.

+++ 14. Spielminute: Viel über die Kimmich-Seite +++ In einem Spiel ohne große Highlights tun sich die Bayern bisher eher schwer. Wenn etwas geht, dann über die rechte Seite von Kimmich. Doch auch der sucht noch nach der Feinjustierung. Seine Flanken gingen bisher ins Nichts.

+++ 7. Spielminute: Basel steht tief, Bayern druckvoll +++ In den ersten Minuten der Partie geht es nur in eine Richtung. Der FC Basel verteidigt im 5-3-2 sehr tief und die Bayern suchen nach Lücken. Eine zweite Ecke bringt ebenfalls nichts ein, ein guter Chipball in die Tiefe auf Sane führt beinahe zur nächsten Chance. Doch Basel bereinigt die Situation noch rechtzeitig.

+++ 2. Spielminute: Erste Chance für die Bayern! +++ Los geht's im St. Jakob-Park! Und die Bayern beginnen gleich dominant mit viel Ballbesitz sowie der ersten Chance. Harry Kane flankt den Ball von außen direkt aufs Tor des FC Basel und Torhüter Hitz pariert noch gerade so. Aus der Ecke wird anschließend nichts.

Transfergerüchte des FC Bayern München

Das Transferfenster ist geöffnet! Der FC Bayern könnte einige Baustellen schließen, auch Abgänge sind nicht ausgeschlossen. Welche Spieler werden verpflichtet? Wer könnte gehen? ran zeigt die Gerüchte rund um die Münchner. (Stand: 6. Januar 2024) © Imago Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München)

Verlässt der Routinier die Münchner schon im Winter? Wie "Sky" berichtet, schließt der 34-Jährige einen Wechsel im Januar nicht aus. Hinter Harry Kane ist der Kameruner die Nummer zwei und auch Youngster Mathys Tel konkurriert mit ihm um Spielzeit im Angriff, Zuletzt wurde auch Manchester United Interesse nachgesagt. Der Vertrag endet im Sommer. © Christian Schroedter Joao Palhinha (FC Fulham)

Die Saga rund um Palhinha geht offenbar weiter. Laut "Sky" hat der Spieler eine verbale Übereinkunft mit dem FC Bayern darüber, dass es im Winter für ihn nach München geht. Das Problem: Es gibt noch einen abgebenden Klub. Fulham habe entschieden, das Preisschild für den Portugiesen nicht zu senken. Bayern sei wiederum nicht bereit, die 65 Mio. Euro zu zahlen, die man im Sommer wohl noch für Palhinha gezahlt hätte. © IMAGO/Shutterstock Jonah Kusi-Asare (AIK Solna)

Kommt ein schwedisches Mega-Talent nach München? Der FC Bayern hat offenbar ein Angebot für Jonah Kusi-Asare abgegeben. Laut einem Bericht von "fussball.news" bietet der FCB rund fünf Millionen Euro für den 16 Jahre alten Stürmer von AIK Solna. Die Münchner zielen demnach auf einen Dreieinhalbjahres-Vertrag ab - inklusive einer Option für zwei weitere Jahre. © Bildbyran Jonah Kusi-Asare (AIK Solna)

Kusi-Asare wäre für die zweite Mannschaft eingeplant, soll aber bei den Profis trainieren. Konkurrenz soll es laut dem Bericht aus den Niederlanden geben. Demnach ist die PSV Eindhoven sogar bereit, bis zu zehn Millionen Euro für das Ausnahmetalent auf den Tisch zu legen. Der Schwede misst 1,96 Meter und hat noch bis September 2024 Vertrag bei AIK. © Bildbyran Serhou Guirassy (VfB Stuttgart)

Neuer Stürmer für die Bayern? Laut "Bild" sind die Münchner an Stuttgart-Knipser Guirassy interessiert. Demnach könnte der FCB die 20-Millionen-Euro-Klausel des Angreifers im kommenden Sommer aktivieren, sollte der 27-Jährige den VfB nicht noch im Winter-Transferfenster verlassen. Sollten die Münchner zuschlagen, könnte Mathys Tel verliehen werden, woran mehrere Teams Interesse haben. © IMAGO/ActionPictures Matthijs de Ligt (FC Bayern München)

Hinter Matthijs de Ligt liegt eine schwierige Hinrunde. Der Niederländer hatte mit Verletzungen und (zu Saisonbeginn) einer Reservistenrolle zu kämpfen. Der 24-Jährige hat wohl dennoch Interesse aus Spanien und England geweckt. Laut "The Athletic" sollen der FC Arsenal und Real Madrid den Innenverteidiger ins Blickfeld genommen haben ... © AFP/SID/CHRISTOF STACHE Matthijs de Ligt (FC Bayern München)

Ein Wechsel im Winter scheint allerdings unwahrscheinlich zu sein. Die Bayern planen fest mit de Ligt. Nicht zuletzt, weil Min-Jae Kim für Südkorea beim Asien-Cup auflaufen wird und der aktuell verletzte Noussair Mazraoui im Kader von Marokko beim Afrika-Cup steht. © MIS Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Wildern die Bayern beim Tabellenführer? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, haben die Münchner ihre Fühler nach Leverkusens Rechtsverteidiger Frimpong ausgestreckt. Trotz Vertrages bis 2028 kann der 23-Jährige den Klub im Sommer per Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verlassen. Der Spieler sei offen für einen Wechsel, auch der FC Arsenal soll interessiert sein. © IMAGO/Beautiful Sports Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Wie Transferexperte Ekrem Konur berichtet, hat Manchester United ein Auge auf Joshua Kimmich geworfen. Die "Red Devils" suchen händeringend nach einem Organisator im defensiven Mittelfeld. Kimmichs Vertrag läuft im Sommer 2025 aus, dürfte also verkauft werden, wenn er nicht verlängert. Auch der FC Liverpool, Manchester City und der FC Barcelona sollen Interesse haben. © Pro Sports Images Breno Bidon (Corinthians Sao Paulo)

Holen sich die Bayern einen "neuen" Breno? Wie die "Bild" berichtet, beobachten Scouts des FC Bayern München Breno Bidon. Der 18-Jährige ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und spielt für die U20 des siebenmaligen brasilianischen Champions Corinthians Sao Paulo. Konkret soll ein etwaiger Wechsel aber noch nicht sein. © x.com/BrenoBidon Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Laut "Bild" hat der FC Bayern Interesse an Jonathan Tah. Demnach soll Bayern-Coach Thomas Tuchel ein großer Fan des 27-Jährigen sein. Kontakt zum Management des Innenverteidigers soll es aber noch nicht gegeben haben. Der Vertrag des Nationalspielers beim Bundesliga-Spitzenreiter läuft noch bis Sommer 2025, allerdings soll dieser eine Ausstiegsklausel beinhalten. © Eibner Ronald Araujo (FC Barcelona)

Eine Verpflichtung von Ronald Araujo im Winter ist offenbar vom Tisch. Das berichtet "Sky". Demnach seien die Münchner bereit gewesen, 60 Millionen Euro für den uruguayischen Innenverteidiger zu bezahlen. Auch ein Telefonat zwischen Trainer Thomas Tuchel, Sportdirektor Christoph Freund und Araujo soll es bereits gegeben haben. © NurPhoto Ronald Araujo (FC Barcelona)

Trotz der angeblichen Wertschätzung Tuchels soll Araujo seine Zukunft weiterhin wohl bei "Barca" sehen und seinen Vertrag sogar über 2026 hinaus verlängern wollen. Dennoch, so berichtet "Sky", gebe es weiterhin eine kleine Chance, den 24-Jährigen im Sommer verpflichten zu können. © 2023 Getty Images