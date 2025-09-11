Hoeneß in Sorge: "Superstar oder Bratwurst"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht die gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland mit "ganz, ganz großer Sorge". Er wisse auch nicht, "wie man das verändern kann. Wahrscheinlich gar nicht. Wir müssen wahrscheinlich damit leben, dass uns diese extreme Stimmung erhalten bleibt", sagte der 73-Jährige bei einem "OlymiJa"-Termin im Münchner Olympiapark.

Man lebe "leider in einer Gesellschaft, die nur zwischen 'hochpreiset ihn und killt ihn' lebt. Du bist ja nur Superstar oder Bratwurst. Und das macht eigentlich keinen Spaß, weil es kann nicht sein, dass man alles gewinnt. Wenn alle alles geben, kann man so etwas nicht machen", betonte Hoeneß. Die Schuld sieht er bei den digitalen Medien. Da könne sich "jeder auskotzen ohne seinen Namen zu nennen".