NFL - Philadelphia Eagles: Spuck-Eklat um Jalen Carter - Liga verkündet Strafe

Nach der Spuck-Attacke von Jalen Carter im NFL-Auftaktspiel hat die Liga eine Entscheidung getroffen.

Jalen Carter ist nach seiner Spuck-Attacke gegen Cowboys-Quarterback Dak Prescott mit einem blauen Auge davongekommen.

Wie "ESPN" berichtet, wurde der Defensive Tackle der Philadelphia Eagles von der NFL mit einer Geldstrafe in Höhe von 57.222 Dollar belegt.

Das Spiel gegen die Cowboys, in dem er vom Platz gestellt wurde, gilt zudem als Sperre für ein Spiel. Heißt: Carter ist ab sofort wieder spielberechtigt und dürfte am Sonntag im Rahmen von Week 2 bei den Kansas City Chiefs auflaufen. Was durchaus überraschend ist, weil die Möglichkeit einer Sperre nicht gering gewesen sein soll.

"Nach Gesprächen mit den Eagles, der NFL und der NFLPA hat Jalen beschlossen, keine Berufung einzulegen und sich auf das Spiel gegen die Chiefs zu konzentrieren", sagte Carters Agent Drew Rosenhaus.

Der Skandal beim Auftaktspiel ereignete sich direkt nach dem Kickoff, als die Teams sich für den ersten Spielzug aufstellten. Carter und Prescott gerieten in einen Wortwechsel, woraufhin Carter dem Quarterback auf die Brust spuckte. Nach sechs Sekunden war die Partie für Carter beendet. Die Eagles gewannen am Ende 24:20.