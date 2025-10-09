Anzeige
Tragödie in südafrika

Surfen: Graham Howes stirbt nach Zusammenprall mit Wal

  • Aktualisiert: 10.10.2025
  • 09:30 Uhr
  • ran.de

Surfstar Graham Howes ist bei einem tragischen Unfall vor der Küste Südafrikas ums Leben gekommen. Die Behörden bestätigen nun: Ein Wal-Zusammenstoß führte zum Tod des 38-Jährigen.

Die Surf-Community trauert um Graham Howes. Der 38-jährige Südafrikaner kam bereits am 7. September bei einem Kitesurf-Ausflug vor Bloubergstrand ums Leben.

Bis zuletzt war die Ursache seines plötzlichen Todes unklar, nun haben die Behörden die Todesumstände bestätigt.

Laut offiziellen Berichten geriet Howes während eines Ausflugs zu einer Walgruppe in der Nähe von Eden on the Bay in einen äußerst seltenen Unfall.

Dabei wurde er von einem Wal mit einer geschätzten Masse von über einer Tonne getroffen. Durch die Wucht der Kollision verlor der Profi sofort das Bewusstsein und ertrank.

Anzeige
Anzeige

Surfer Graham Howes schockierender Fund

Am Unglückstag wurde Howes noch gegen 3 Uhr morgens auf dem Wasser gesehen. Als er nicht zurückkehrte, starteten Rettungskräfte eine großangelegte Suche.

Am folgenden Tag wurde sein Körper von einem Boot entdeckt. Am Unfallort fanden die Ermittler auch abgerissene Kitesurf-Leinen und ein beschädigtes Board, die den gewaltsamen Zusammenstoß bestätigten.

"Es war ein tragisches Zusammentreffen unvorhersehbarer Kräfte", erklärte ein Sprecher des Kapstädter Gerichtsmedizinbüros. Drei unabhängige Autopsien hatten die Ermittlungen unterstützt und zu dem gleichen Ergebnis geführt.

Howes war international für seine kreativen Tricks und seinen waghalsigen Stil auf dem Wasser bekannt.

Anzeige
Mehr News und Videos
Hybrider Sechser: Joshua Kimmich im Training
News

Nagelsmann über Kimmich: "Meistens rechts hinten"

  • 10.10.2025
  • 10:06 Uhr
2237928657
News

Concussion bei Dart? Giants-Coach entschuldigt sich

  • 10.10.2025
  • 09:31 Uhr

DFB-Team: Thomas Müller als Co-Trainer? "Er ist auf jeden Fall ein Kandidat"

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0
In Singapur kam es beim Start zum Kontakt zwischen Lando Norris und Oscar Piastri
News

"Oscar zeigt Nerven": Singapur als Wendepunkt im McLaren-WM-Duell?

  • 10.10.2025
  • 09:07 Uhr
Germany Training Session And Press Conference - UEFA Nations League 2025 SeExklusiv
News

Bischof: "Manchmal gibt’s ein paar hinter die Ohren

  • 10.10.2025
  • 08:59 Uhr
imago images 1067586244
News

Dicke Überraschung im Thursday Night Game

  • 10.10.2025
  • 08:52 Uhr

NFL: Jaxson Dart zerreißt die Eagles-Defense – was für ein Lauf!

  • Video
  • 03:37 Min
  • Ab 0
Marco Sturm (schwarzer Anzug) ist weiter ungeschlagen
News

NHL: Marco Sturm siegt erneut - zwei Deutsche mit Scorer-Punkten

  • 10.10.2025
  • 08:32 Uhr

DFB-Team: Wer steht bei WM im Tor? Nagelsmann hat Kontakt zu Neuer

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0
Alles gegeben, knapp verloren: Max Kepler
News

MLB: Deutscher Max Kepler scheitert in den Playoffs

  • 10.10.2025
  • 08:26 Uhr