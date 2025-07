Tim Althoff: Junior Redakteur

Tim Althoff ist seit 2024 als Junior Redakteur für ran.de tätig.

Tim Althoff startete im Frühjahr 2024 in seine zweite Amtszeit bei ran.de. Der gebürtige Bonner zog 2017 nach München und kam 2018 erstmals als Praktikant in die ran-Redaktion. Nach mehreren Jahren als Freelancer schloss er 2024 ein journalistisches Volontariat in der SEO-Abteilung von Ippen-Digital ab.

Mit der Aussicht, vermehrt über die NBA berichten zu dürfen, kam er als Junior Redakteur zurück nach Unterföhring und belästigt seine Kollegen seitdem mit Korbball und SEO-Aufgaben. Sollte er mal schlechte Laune haben, ist das meist mit der Leistung des 1. FC Köln zu erklären. Neben Fußball und Basketball begeistert sich Tim für die NFL, Darts und jede Sportart, die ein gutes oder sehr, sehr schlechtes Meme hergibt.

Steckbrief zu Tim Althoff:

Seit wann bei ran.de: Seit 2018 (mit zwei Jahren Unterbrechung)

Seit wann im Sportjournalismus: Seit 2017

Ausbildung: Abitur, Bachelor of Arts in Sportjournalismus/Sportmanagement bei der Hochschule Mittweida, Journalistisches Volontariat

Berichterstattung: Fußball, NBA, NFL und viel Social Media

Bisherige Jobs:

Praktikum bei Spox und ran.de

Freie Mitarbeit für ran.de, Ippen-Digital, Mataracan

Volontariat in der SEO-Redaktion von Ippen-Digital