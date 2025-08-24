Die DTM live auf ProSieben, bei Joyn und im Stream auf ran.de und in der ran-App
DTM am Sachsenring 2025: Jack Aitken holt Pole am Sonntag, Titelrivale Lucas Auer weit zurück
DTM-Leader Jack Aitken holt beim Sonntags-Qualifying auf dem Sachsenring seine dritte DTM-Pole des Jahres und baut damit seine Führung in der Meisterschaft auf Jordan Pepper auf drei Punkte aus.
Der Brite fuhr in 1:17.125 die Bestzeit - und war damit trotz Sonnenschein etwas langsamer als Peppers Pole-Runde vom Samstag. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Manthey-Porsche-Piloten Thomas Preining (+0,333) und Ayhancan Güven (+0,366).
Auf Platz vier landete Grasser-Lamborghini-Pilot Pepper, dem 0,370 Sekunden fehlten - und der sich auch in Hinblick auf den Titelkampf in Schlagdistanz zu Aitken befindet.
Auf Platz fünf folgte mit Morris Schuring der dritte Manthey-Porsche-Pilot, der aber nach seiner dritten Gridstrafe um fünf Plätze zurückversetzt wird, wodurch Emil-Frey-Ferrari-Pilot Ben Green Fünfter ist.
Einen Rückschlag im Titelkampf setzte es für Lucas Auer, der bis zum Samstag die Meisterschaft angeführt hatte.
Der Landgraf-Mercedes-Pilot kam mit 0,789 Sekunden Rückstand über Platz 15 nicht hinaus. Noch schlechter lief es für die beiden Schubert-BMW-Piloten: Rene Rast (+1,164) und Marco Wittmann (+1,396) landeten nur auf den Plätzen 18 und 19.