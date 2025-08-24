Anzeige
Die DTM live auf ProSieben, bei Joyn und im Stream auf ran.de und in der ran-App

DTM am Sachsenring 2025: Jack Aitken holt Pole am Sonntag, Titelrivale Lucas Auer weit zurück

DTM-Leader Jack Aitken holt beim Sonntags-Qualifying auf dem Sachsenring seine dritte DTM-Pole des Jahres und baut damit seine Führung in der Meisterschaft auf Jordan Pepper auf drei Punkte aus.

Der Brite fuhr in 1:17.125 die Bestzeit - und war damit trotz Sonnenschein etwas langsamer als Peppers Pole-Runde vom Samstag. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Manthey-Porsche-Piloten Thomas Preining (+0,333) und Ayhancan Güven (+0,366).

Anzeige
Anzeige
DTM_Start

Die DTM LIVE auf Joyn!

Alle Rennen gibt's live und kostenlos auf Joyn.

Anzeige

Auf Platz vier landete Grasser-Lamborghini-Pilot Pepper, dem 0,370 Sekunden fehlten - und der sich auch in Hinblick auf den Titelkampf in Schlagdistanz zu Aitken befindet.

Auf Platz fünf folgte mit Morris Schuring der dritte Manthey-Porsche-Pilot, der aber nach seiner dritten Gridstrafe um fünf Plätze zurückversetzt wird, wodurch Emil-Frey-Ferrari-Pilot Ben Green Fünfter ist.

Einen Rückschlag im Titelkampf setzte es für Lucas Auer, der bis zum Samstag die Meisterschaft angeführt hatte.

Der Landgraf-Mercedes-Pilot kam mit 0,789 Sekunden Rückstand über Platz 15 nicht hinaus. Noch schlechter lief es für die beiden Schubert-BMW-Piloten: Rene Rast (+1,164) und Marco Wittmann (+1,396) landeten nur auf den Plätzen 18 und 19.

Alle Wichtige zur DTM
DTM 2025 am Sachsenring: Das Rennen am Samstag im Relive
Episode

DTM 2025 am Sachsenring: Das Rennen am Samstag im Relive

  • 101:07 Min
  • Ab 0

DTM: Wenn sich Zwei streiten - irres Finale am Sachsenring

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0
Jordan Pepper
News

Ansage im Titel-Kampf! Pepper rast auf Pole

  • 23.08.2025
  • 15:47 Uhr
DTM-SEO-Bild
News

DTM 2025 heute live: Kalender, Zeitplan, Fahrer, Übertragung im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream

  • 23.08.2025
  • 15:47 Uhr
Ayhancan Güven holt sich in der letzten Runde den Sieg am Sachsenring
News

DTM: Güven holt im irren Chaos den Last-Minute-Sieg

  • 23.08.2025
  • 15:46 Uhr

DTM: "Bin einfach ein Idiot!" Preining nach Fehler untröstlich

  • Video
  • 01:53 Min
  • Ab 0

DTM: Was macht Preining? Komplett wilde letzte Runde

  • Video
  • 02:19 Min
  • Ab 0

DTM: Dreher von Vermeulen! Wieder Engel involviert

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0

DTM: Puuuh! Rast mit Beinahe-Crash in der Boxengasse

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0

DTM: Titelträume vorbei? Engel kassiert Strafe am Start

  • Video
  • 02:36 Min
  • Ab 0