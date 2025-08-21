Anzeige
DTM

DTM: Der Rennkalender 2026 in der Übersicht

  • Veröffentlicht: 21.08.2025
  • 11:00 Uhr

Die DTM hat den Rennkalender für die Saison 2026 bekannt gegeben. Die Serie umfasst acht Events von April bis Oktober.

Die DTM umfasst in der Saison 2026 acht Events von April bis Oktober und insgesamt 16 Meisterschaftsläufe.

Die Saison beginnt Ende April am Red Bull Ring in Spielberg. Im Vergleich zu 2025 tauschen Zandvoort und Lausitzring ihre Plätze in der Rennreihenfolge, das Finale bleibt wie gewohnt in Hockenheim.

Vor dem Saisonstart findet vom 14. bis 16. April ein Pre-Season-Test am Red Bull Ring (DTM, GT3, GT4) statt; die genaue Tagesaufteilung steht noch nicht fest.

DTM 2026 Rennkalender in der Übersicht

14.-16.04.26 Pre-Season Red Bull Ring (DTM, GT3, GT4)

24.-26.04.26 Red Bull Ring

22.-24.05.26 Zandvoort

19.-21.06.26 Lausitzring

03.-05.07.26 Norisring

24.-26.07.26 Oschersleben

14.-16.08.26 Nürburgring

11.-13.09.26 Sachsenring

09.-11.10.26 Hockenheim

