Anzeige
DTM live auf ProSieben, Joyn und ran.de

DTM heute live: Rennwochenende am Sachsenring im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 24.08.2025
  • 16:27 Uhr

In der DTM wartet das sechste Wochenende der Saison 2025 auf die Rennfahrer. So seht ihr das Rennen am Sachsenring live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die DTM-Saison 2025 ist in vollem Gange. Das sechste Rennwochenende des Jahres findet dabei auf dem traditionsreichen Sachsenring statt.

Vor dem Wochenende in Hohenstein-Ernstthal grüßt Lucas Auer mit 137 Punkten weiter von der Spitze der Fahrerwertung. Hinter dem Österreicher ist es allerdings weiter eng.

Anzeige
Anzeige
Start zum DTM Rennen am Sonntag in Zandvoort mit Sieger Rennen 6, 33 Rene Rast (GER), BMW M4 GT3 EVO, Team: Schubert Motorsport (GER) in Front NLD, Motorsport, DTM 2025, Rennen 6, Circuit Zandvoort...

Alle Sessions der DTM am Sachsenring LIVE und KOSTENLOS auf Joyn!

Das DTM-Rennwochenende am Sachsenring gibt's im Livestream auf Joyn.

Anzeige

Mit Jack Aitken (129 Punkte), Jordan Pepper (122), Rene Rast (117), Thomas Preining (115) und Maro Engel (114) dürfen sich gleich fünf Fahrer weiter durchaus Hoffnungen auf den Titel machen.

Bei noch insgesamt drei Rennwochenenden könnte jeder Fehler aber das Ende der Träume bedeuten.

ran fasst alle wichtigen Informationen rund um das DTM-Wochenende am Sachsenring kompakt zusammen

Anzeige

DTM heute live: Zeitplan zum Rennwochenende am Sachsenring

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DTM heute live im Free-TV: Laufen die Sachsenring-Rennen im Free-TV?

Ja. Die beiden Rennen am Sachsenring werden von ProSieben übertragen.

Das Freie Training und das Qualifying am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es im Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen.

DTM am Sachsenring heute live: Wo kann ich das Rennen live im Stream sehen?

Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn und ran.de gestreamt.

Anzeige

Sachsenring-Rennen heute live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store), dort gibt's Liveticker zu jeder DTM-Session.

Mehr News und Videos
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 24.08.2025
  • 16:24 Uhr
Hatte wieder allen Grund zur Freude: Ayhancan Güven
News

DTM: Güven gewinnt nächstes Spektakel auf dem Sachsenring

  • 24.08.2025
  • 15:55 Uhr
DTM-SEO-Bild
News

DTM 2025 heute live: Kalender, Zeitplan, Fahrer, Übertragung im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream

  • 24.08.2025
  • 15:43 Uhr
Jack Aitken
News

Titelkampf spitzt sich zu - Aitken mit Ansage im Qualifying

  • 24.08.2025
  • 15:42 Uhr
2219045602
News

DTM präsentiert Rennkalender 2026: 8 Events in 3 Ländern

  • 24.08.2025
  • 15:42 Uhr
Ayhancan Güven
News

Neuer Titelanwärter? Güven gewinnt erneut

  • 24.08.2025
  • 15:41 Uhr
Marc Márquez durfte wieder jubeln
News

MotoGP: Márquez dominiert auch in Ungarn

  • 24.08.2025
  • 14:59 Uhr
Alessandro Ghiretti
News

Reifenschaden in letzter Runde - Drama am Sachsenring

  • 24.08.2025
  • 12:05 Uhr
Flynt Schuring
News

Souveräner geht's kaum - Doppelsieg am Sachsenring

  • 24.08.2025
  • 11:34 Uhr
Jordan Pepper
News

Ansage im Titel-Kampf! Pepper rast auf Pole

  • 23.08.2025
  • 15:47 Uhr