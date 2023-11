DTM: Audi-Pilot Luca Engstler bei Young Driver Test von Mercedes-AMG

Anzeige

Große Überraschung beim traditionellen Young-Driver-Test von Mercedes-AMG in Valencia, der dieses Jahr viele Fahrer anlockte: Unter den über 20 Teilnehmern fand sich am Freitag auch DTM-Pilot Luca Engstler. Der 23-jährige Sohn von Tourenwagen-Legende Franz Engstler war in den vergangenen zwei Jahren Teil des Audi-Kaders, der mit Saisonende aufgelöst wird.

Nachdem er dieses Jahr in der DTM im Familienteam Engstler Motorsport einen Audi R8 LMS GT3 Evo II steuerte, saß Engstler beim 2023 nach einem neuen Modus ausgetragenen Nachwuchstest im Mercedes-AMG GT3 des Landgraf-Teams. Der Youngster macht sich offenbar Hoffnungen auf einen Platz im Mercedes-AMG-Kader.

Neben dem "Mamba"-Team aus der DTM waren auch die Rennställe Winward, HRT, GetSpeed und das vor allem aus dem GT4-Bereich bekannte CV-Performance-Group-Team vor Ort, um Piloten zwischen 17 und 25 Jahren bei perfekten Bedingungen und Temperaturen von knapp über 20 Grad auszuprobieren.

Wie der Mercedes-AMG-Modus für den Test aussah? Am Morgen ab 9 Uhr gab es ein Shootout, bei dem die Piloten in zwei Gruppe aufgeteilt wurden. In zwei 15-minütigen Sessions erhielt jeder Fahrer einen frischen Satz Reifen und musste ein Qualifying simulieren.

Die Top 10 aus jeder Gruppe schafften es in die nächste Runde, die jeweiligen Top 5 erhielten auch dafür einen frischen Satz Pirelli-Reifen. Diesen konnten sie dann am Nachmittag im zweiten Teil des Young-Driver-Tests einsetzen, in dem eine Longrun-Simulation gefahren wurde.