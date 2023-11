Deutscher Motorsport in Trauer: Teamchef-Legende Erich Zakowski verstorben

Verlierer: George Russell

Kein gutes Wochenende für Russell. Teamkollege Hamilton landet auf Platz zwei, Russel mit großem Abstand nur auf Platz sechs. Die Tendenz geht bei den Silberpfeilen zum Saisonende immer mehr in Richtung Hamilton. Für den ehrgeizigen Russell kann das nicht zufriedenstellend sein. In Brasilien muss eine Steigerung her, allerdings ist die Strecke in Sao Paulo bekanntermaßen Hamiltons Lieblingsstrecke. © Motorsport Images