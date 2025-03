Am Wochenende vom 25. bis 27. April (live auf ProSieben, ran und Joyn) startet das Haupt Racing Team in der Motorsport Arena Oschersleben in seine fünfte DTM-Saison . Dabei setzt die Mannschaft aus Drees im Rahmen des gemeinsamen Entwicklungsprogramms mit Ford Performance in diesem Jahr erstmals zwei Ford Mustang GT3 ein. Zuletzt war der US-Hersteller 1989 werksseitig mit dem Ford Sierra Cosworth RS500 in der DTM vertreten.

Das Haupt Racing Team bringt in der hochklassigen Sprintserie in diesem Jahr erstmals zwei Ford Mustang GT3 an den Start. Die Cockpits für das werksunterstützte DTM-Comeback von Ford nach 36 Jahren besetzen Arjun Maini und Fabio Scherer.

Arjun Maini ist seit 2022 für HRT erfolgreich in verschiedenen Rennserien im Einsatz und erreichte gemeinsam mit dem Team in der vergangenen Saison drei Podestplätze und eine Pole Position in der DTM. Insgesamt absolvierte der Inder bislang 64 Einsätze in der prestigeträchtigen Sprintserie. Er geht mit dem Ford Mustang GT3 #36 in der blau-gelben Farbgebung von Teampartner RAVENOL an den Start.

Fabio Scherer verfügt ebenfalls über DTM-Erfahrung: 2020, in der letzten Saison mit dem Class-1-Reglement, absolvierte er 18 DTM-Rennen und holte dabei 20 Punkte. 2023 gewann er seine Klasse beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die DTM Saison 2025 bestreitet der Schweizer mit dem GT3 #64 in Ford Heritage Folierung. Das klassische Design mit den zwei roten Streifen über das gesamte Fahrzeug hinweg ist eine Hommage an den letzten Ford Mustang in der DTM (1994).