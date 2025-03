DTM-Sensation: Ricardo Feller nimmt im Audi an Saison teil

Die DTM sorgt für eine Sensation! Ricardo Feller wird 2025 trotz des Kundensport-Abbaus bei Audi und der Auflösung des Fahrerkaders doch noch mit einem R8 LMS GT3 Evo II an den Start gehen.

DTM-Star Ricardo Feller hat erfolgreich um seinen Platz in der DTM gekämpft. Eigentlich sollte der Schweizer als Porsche-Vertragsfahrer bei Allied-Racing fahren.

Weil gegen die vermeintlichen Neueinsteiger am 10. März ein Insolvenzantrag gestellt wurde und das Porsche-Team die DTM-Nennung zurückzog, stand der 24-Jährige plötzlich ohne Cockpit da.

Feller wird mit einem R8 LMS GT3 an den Start gehen. Dieser zählt zwar zu den ältesten GT3-Autos im Feld, gilt allerdings auch als zuverlässiges und vor allem kostengünstiges Auto, das immer noch konkurrenzfähig sein kann.

Das hat die Abt-Truppe erst im Vorjahr in der DTM bewiesen, als Fellers Teamkollege Kelvin van der Linde bis zum Finale in Hockenheim um den Titel kämpfte und am Ende Vizemeister wurde.