DTM: Timo Glocks McLaren-Design für 2025 enthüllt

Der 42-jährige Glock, der 2025 nach drei Jahren Pause ein DTM-Comeback absolviert, wird mit einem blau-weiß-roten Design in die Saison gehen. Das Team hat bislang nur Grafiken veröffentlicht, das Auto wurde aber erst kürzlich in Zandvoort bereits in der finalen Beklebung gesichtet, wo das Team Mitte der Woche testete.

Dörr Motorsport lässt den Ankündigungen Taten folgen: Denn tatsächlich sind 2025 im zweiten Jahr des Teams in der DTM nicht mehr beide Boliden in Papaya-Orange gehalten.

DTM: Kann Dörr Motorsport mit Glock durchstarten?

Man darf nun gespannt sein, wie sich die neu strukturierte Dörr-Mannschaft im zweiten DTM-Jahr präsentieren wird, nachdem man im ersten Jahr abgesehen vom starken Auftritt in Zandvoort noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte.

Mit Glock hat man 2025 einen großen Namen an Bord, zudem nutzte man die Testfreigabe vor dem Auftakt in Oschersleben in einem Monat zu Testfahrten in Valencia, Portimao und Zandvoort.